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Okan Buruk: "İnşallah turu getirecek bir galibiyet olur"
6 saat önce
Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Buruk, "Değerli bir galibiyet oldu, inşallah turu getirecek bir galibiyet olur.
Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Buruk, "Değerli bir galibiyet oldu, inşallah turu getirecek bir galibiyet olur. Maça baktığınızda rakip, tahmin ettiğimiz gibi çıktı. 4-4-2 sistemini iyi oynayan, baskılı, hataya zorlayan bir takımdı. Çok pozisyona girmediler; ama bize de çok pozisyon vermediler. Girdiğimiz pozisyon normalin altında kaldı; ancak ikinci maç öncesi önemli bir avantaj elde ettiğimizi söyleyebilirim." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:21
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