Okan Buruk: "İnşallah turu getirecek bir galibiyet olur" - Son Dakika
Son Dakika Spor Okan Buruk: 'İnşallah turu getirecek bir galibiyet olur' - Son Dakika Spor

Okan Buruk: "İnşallah turu getirecek bir galibiyet olur"

6 saat önce

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Buruk, "Değerli bir galibiyet oldu, inşallah turu getirecek bir galibiyet olur.

Okan Buruk:

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Buruk, "Değerli bir galibiyet oldu, inşallah turu getirecek bir galibiyet olur. Maça baktığınızda rakip, tahmin ettiğimiz gibi çıktı. 4-4-2 sistemini iyi oynayan, baskılı, hataya zorlayan bir takımdı. Çok pozisyona girmediler; ama bize de çok pozisyon vermediler. Girdiğimiz pozisyon normalin altında kaldı; ancak ikinci maç öncesi önemli bir avantaj elde ettiğimizi söyleyebilirim." dedi.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:21 
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