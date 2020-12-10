Okan Buruk: "İyi insan olmak çok önemli" - Son Dakika

Okan Buruk: "İyi insan olmak çok önemli"

10.12.2020 07:52
Okan Buruk:

Yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu hakkında görüşlerini bildiren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "İyi insan olmak çok önemli. Rengi, ırkı, memleketi neresi olursa olsun insan olmak çok önemli.

Yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu hakkında görüşlerini bildiren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "İyi insan olmak çok önemli. Rengi, ırkı, memleketi neresi olursa olsun insan olmak çok önemli. İnsan olduğunuzda değerli oluyorsunuz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Paris Saint Germain'e 5-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

"İKİ TAKIM OYUNCULARININ BİRLİKTE ALDIĞI KARAR VAR"

Dün akşam 14. dakikada yarıda kalan müsabakanın 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun yardımcısı Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunduğu olaya açıklık getiren Okan Buruk, "Pierre Webo saha dışına atıldığı sırada 4. hakem tarafından bir kelime kullanıldı. Bu kelimeye karşı hem ben hem Webo hoca bir tepki verdik. Ama asıl tepki vermesi gereken maçın birinci hakemi olmalıydı. O kendisi uyarıp bu krizi bitirmeliydi. Daha sonra diğer sahadaki diğer oyuncularım da bunu duydu. Bir anda iki takım oyuncularının birlikte aldığı karar var. Demba Ba, Mbappe, Neymar'ın verdiği tepki, iki takım oyuncuları birlikte dünya üzerindeki insanlar için ne kadar duyarlı olduklarını gösterdiler. Sonra soyunma odasına gittik. 4. hakemin sahada olduğu bir maçı iki takım da oynamak istemedi. Sonra 4. hakemin alındığı haberi geldi ama oyuncular devam etmek istemedi. Biz de yönetimle, oyuncularla konuşmalar yaptık. ya sahaya hep beraber çıkacaktık ya çıkmayacaktık. Birkaç oyuncumuz çıkmak istemedi ve biz de onları destekledik. Takım olarak aldığımız karar oldu. Burada UEFA'nın çözüm oluşturması da önemliydi. Bence burada UEFA'nın kararının payını da vermek gerek. Futbol sahalarında yaşamak istemediğimiz bir geceyi geçirdik" ifadelerini kullandı.

"İNSAN OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı sözlerine maruz kalan Webo'nun çok üzgün olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, "Tabii ki dün yaşananlardan belki en az rahatsız olmaması gereken, üzülmemesi gereken tek insan Webo olmasıydı. Dün akşam otelde çok üzgündü. Bu sabah onunla konuşup destek olduk üzülmesi gereken başka insanlardı. Bugün de saha kenarında aynı şeyi. Dünya'nın birçok yerinde birçok insan için terimler kullanılıyor. Benim ekibimde birçok milletten insan var. Hepimizin inancı, sadece insan olmak. İyi insan olmak çok önemli. Rengi, ırkı, memleketi neresi olursa olsun insan olmak çok önemli. İnsan olduğunuzda değerli oluyorsunuz. Bunu destekliyoruz. Webo hocanın da ne kadar iyi olduğunu, kariyerinde ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Onunla beraber olmaktan gurur duyuyoruz. Her zaman onun yanında olacağız. Demba Ba'nın söylediği sözler de önemliydi, değerli buluyorum. İnşallah insanları ayırt etmediğimiz, lakap takmadığımız yılları görürüz" şeklinde konuştu.

"ROMANYA HALKI BİZE ÇOK YAKINDIR"

Süper Lig'de hafta sonu karşılaşacakları Gaziantep FK'nın Rumen teknik direktörü Sumudica'nın, 'Bu hatayı yapanlarla benim aynı durumda gösterilmemem lazım' sözlerine ilişkin ise Buruk, "Sumudica hoca devamlı görüştüğümüz biri. Maçlardaki agresifliği her zaman var ama işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Birçok Rumen futbolcuyla beraber oynadık. Romanya halkı hem bize çok yakındır hem de onları severiz. Rumen halkıya bizim aramızda farklı gözle bakma anlamında bir şey olmaz. Sumudica da Türkiye'yi seven bir hoca. Baktığımızda bunu insani bir hata olarak görmek gerekir. Ülkesine bakmamak gerekiyor" diye konuştu.

(Uygar Aydın/İHA)

Pierre Webo, Başakşehir, Okan Buruk, Hakem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Okan Buruk: 'İyi insan olmak çok önemli' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak Cinnet getiren kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü PSG Başkanı Nasır el-Halifi, ırkçı ifadelere maruz kalan Webo'ya özel forma yaptırdı Google, 2020'de Türkiye'de en çok aranan ilk 10 diziyi paylaştı! Listede sürprizler var Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuz'da maskeler çıkarılabilir Rus lider Putin'in komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Gayet iyi tanırım" dediği Biden Türkiye için tavizlere hazır         
07:45
Shakhtar ile evinde 0-0 berabere kalan Inter Avrupa kupalarına veda etti Shakhtar ile evinde 0-0 berabere kalan Inter Avrupa kupalarına veda etti         
01:01
Define aramak için hazırlanan patlayıcıyı hatalı infilak ettiren şahıs, arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü Define aramak için hazırlanan patlayıcıyı hatalı infilak ettiren şahıs, arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü         
00:04
Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla yaşam savaşı veriyor Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla yaşam savaşı veriyor         
23:53
Başakşehirli Mehmet Topal, PSG maçı sonrası Rumenlere ateş püskürdü Başakşehirli Mehmet Topal, PSG maçı sonrası Rumenlere ateş püskürdü         
23:37
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomide yapılacak reformları sıraladı: Yatırım ortamını güçlendirecek yeni reformlara hız kazandıracağız Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomide yapılacak reformları sıraladı: Yatırım ortamını güçlendirecek yeni reformlara hız kazandıracağız         
23:12
Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı         
18:45
Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu         
16:20
ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti         
15:28
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
"Utanmıyor musun para istemeye, git çalış" dediği dilenci, talihsiz adamın sonu oldu         
15:05
Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak         
14:46
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 08:02:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Okan Buruk: "İyi insan olmak çok önemli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei