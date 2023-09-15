Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Hakim Ziyech'i Kopenhag maçında sahaya sürecek.
Sarı-kırmızılılarda, beklenenden daha erken idmanlara başlayan ve performansıyla göz dolduran Ziyech teknik ekip ve Okan Buruk'un gözüne girdi.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Okan Buruk'un, sakatlığını atlatan Faslı yıldızı Kopenhag maçında ilk 11'de sahaya süreceği belirtildi.
Yıldız oyuncuyu Samsunspor maçında ikinci yarı sahaya sürecek olan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ne kadar oyuncunun tamamen hazır olacağını düşünüyor.
Son Dakika › Futbol › Okan Buruk'un gözüne giren Hakim Ziyech, Kopenhag maçına 11'de başlayacak - Son Dakika