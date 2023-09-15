Okan Buruk'un gözüne giren Hakim Ziyech, Kopenhag maçına 11'de başlayacak - Son Dakika

Okan Buruk'un gözüne giren Hakim Ziyech, Kopenhag maçına 11'de başlayacak

Son Güncelleme: 15.09.2023 17:09

Okan Buruk, sakatlığını atlatan ve idmanlarda göz dolduran Hakim Ziyech'i Kopenhag maçında ilk 11'de oynatma kararı aldı.

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Hakim Ziyech'i Kopenhag maçında sahaya sürecek.

BEKLENENDEN ERKEN DÖNDÜ

Sarı-kırmızılılarda, beklenenden daha erken idmanlara başlayan ve performansıyla göz dolduran Ziyech teknik ekip ve Okan Buruk'un gözüne girdi.

OKAN BURUK'UN GÖZÜNE GİRDİ

TRT Spor'da yer alan habere göre, Okan Buruk'un, sakatlığını atlatan Faslı yıldızı Kopenhag maçında ilk 11'de sahaya süreceği belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE HAZIR

Yıldız oyuncuyu Samsunspor maçında ikinci yarı sahaya sürecek olan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ne kadar oyuncunun tamamen hazır olacağını düşünüyor.

Okan Buruk kararını verdi! Hakim Ziyech, Kopenhag maçına 11'de başlayacak
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Okan Buruk'un gözüne giren Hakim Ziyech, Kopenhag maçına 11'de başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okan Buruk'un gözüne giren Hakim Ziyech, Kopenhag maçına 11'de başlayacak - Son Dakika
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