Okan Buruk: "Kasımpaşa'nın alkışlarla karşılaması bizi sevindirdi"
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa'nın mücadele öncesi kendilerini şampiyonluktan dolayı alkışlayarak karşılamasının çok önemli olduğunu söyledi.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa'nın mücadele öncesi kendilerini şampiyonluktan dolayı alkışlayarak karşılamasının çok önemli olduğunu söyledi.
Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-2'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, güzel bir mücadele olduğunun altını çizerek, "Uzun süre oynamayan daha az süre alan oyuncuları görmek istedik. Sıcak bir hava vardı. Oyuncularımın performans değerlendirme konusunda gerçekçi olamayız. Özellikle kaptırdığımız toplardan sonra 3 gol yedik. Son bölümde oyuncu değişiklikleri ile ideal kadroya dönünce 3-2'yi yakaladık. Berabere de bitirebilirdik. Güzel bir maç oldu. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Kasımpaşa'nın bizi karşılaması, alkışlaması çiçek vermesi iki İstanbul kulübünün yakınlığı dostluğu bizi sevindirdi. Bu futbol adına çok önemli. Galibiyetten ötürü ve ikinci devredeki başarısından dolayı Kasımpaşa'yı kutluyor ve onları alkışlıyorum. Kasımpaşa Kulübü'ne teşekkür ederim. Bizi çok doğru ve güzel bir şekilde ağırladılar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 08:07
Kaynak: İHA
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