Okan Buruk kazanan kadroyu bozmadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Okan Buruk kazanan kadroyu bozmadı - Son Dakika Spor

Okan Buruk kazanan kadroyu bozmadı

6 saat önce

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach deplasmanında sahaya sürdüğü ilk 11'i Konyaspor mücadelesinde de bozmadı.

Okan Buruk kazanan kadroyu bozmadı, System.String[]

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach deplasmanında sahaya sürdüğü ilk 11'i Konyaspor mücadelesinde de bozmadı.


Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında deplasmanda Alman ekibi Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldiği karşılaşmanın ilk 11'ini Konyaspor müsabakasında da bozmadı.


Buruk, Konyaspor karşısında sahaya şu 11'le çıktı:


"Mert-Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy- Mehmet, Visca, Aleksic, İrfan, Elia-Crivelli" - İSTANBUL

Mönchengladbach, Okan Buruk, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Süper Lig'de 15. hafta tamamlandı! İşte puan durumu
Herkes kaybetti, Sivas kazandı! 15. haftaya Sivas damgası Okan Buruk yedek kulübesinin camlarını kırdı! Son dakika: UEFA'dan Galatasaray'a soruşturma

Son Dakika Haberleri
00:24 Mehmet Özdilek: Konsantrasyonumuz yüksekti - Son Dakika Spor
00:24 Aykut Kocaman: Dirençli bir takım görüntüsü verdik - Son Dakika Spor
00:09 Ünal Karaman'a tepki: "Bu takım neden oynamıyor" - Son Dakika Spor
00:09 Okan Buruk: "Saygı duyuyorum, bizi uyuttular" - Son Dakika Spor
00:02 Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon, ligde 4 golle kazandı - Son Dakika Spor
23:17 Okan Buruk yedek kulübesinin camlarını kırdı! - Son Dakika Spor
23:01 Son dakika: UEFA'dan Galatasaray'a soruşturma - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 04:24:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Okan Buruk kazanan kadroyu bozmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]