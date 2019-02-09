Okan Buruk: "Kazanma Şansı Geldi Ama Değerlendiremedik"
52 dakika önce
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada bazı bölümlerde oyuna hakim olamadıkları için kazanamadıklarını söyledi.
Çaykur Rizespor
Teknik Direktörü Okan Buruk
, Antalyaspor
maçının ardından yaptığı açıklamada bazı bölümlerde oyuna hakim olamadıkları için kazanamadıklarını söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "3 maçlık seriyi devam ettirmek istediğimiz bir maçtı. Maça baktığımızda golle başladık. Daha sonraki bölümde ikinci golü bulabilir miyiz diye başladık. 1-0 öne geçince rakibin de bize daha çok açık vereceğini düşünüyorduk. Aminu'nun sakatlanıp çıkması bizim açımızdan bir şanssızlıktı. Çünkü ondan sonra yerleşimde bir sıkıntı yaşadık. Özellikle rakibin bize kaptırdığı toplarda hücuma geçişleri daha iyi yapabilseydik, ikinci golü bulma şansına da ulaşabilirdik. Savunmayı da zaman zaman iyi yapamadık. İkinci yarıya baktığımızda rakibimizin bütün riskleri alarak üzerimize geldiğini, ataklar yaptığını gördük. Yediğimiz gol de çıkarken kaptırdığımız bir goldü. Kötü bir gol yedik. Kazanma şansı geldi, 2-0'ı yakalama şansı da geldi, bunları değerlendiremedik. Kazanabilirdik ama belli bölümlerde oyuna hakim olamadık" ifadelerini kullandı. - RİZE
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:54 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Shinji Kagawa'dan Japon Selamı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım İddialarını Yalanladı
Beşiktaşlı Taraftarlar, Burak Yılmaz ile Barıştı!
Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor ile 1-1 Berabere Kaldı