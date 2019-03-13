Son Dakika Haberleri: Okan Buruk: Kazanmak İçin Elimizden Geleni Yapacağız

Okan Buruk: Kazanmak İçin Elimizden Geleni Yapacağız

44 dakika önce

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Atiker Konyaspor maçında kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Okan Buruk: Kazanmak İçin Elimizden Geleni Yapacağız, System.String[]


Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Atiker Konyaspor maçında kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek kazanmak istediklerini söyledi. Buruk, "Rakibimiz iç sahada seyirci bakımından en dolu tribünlere oynayan takımlardan biri. Buradaki rakibimizin özellikle son haftalarda istedikleri sonucu alamasa da üst sıraları hedefleyen bir takım. Kendi oyun anlayışı içerisinde taktiksel olarak dizilişlerine, oyun içerisinde ki aksiyonlarına sabit kalan bir takım. Özellikle bizim deplasmanda ki 3 maçlık bir galibiyet serimiz vardı; Fenerbahçe maçıyla bunu kaybetmiştik. Tekrar deplasmanda kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. MUSA: İYİ KONUMDAYIZ

Çaykur Rizesporlu Musa Çağıran ise, uzun bir sakatlık sürecinden sonra sahalara iyi giriş yaptığını belirterek şunları dedi:

"Öncelikle çok büyük bir süreçten çıktım. Zor bir sakatlık geçirdim. Yaklaşık 4 buçuk, 5 ay sürdü hazır olmam. Allah'a hamdolsun döndüm ilk maçımı da oynadım. Hem kendim için hem takımım için çok iyi geçen bir maç oldu. 5 ayın üstüne kendi adıma mütevazı olmak gerekirse fena maç oynamadığımı düşünüyorum. İyi bir performans gösterdim. İnşallah bunun devamını getiririm, önemli olan bu. Şu an takım adına da kendi adıma da çok iyi konumdayız. Bunun devamını getirmek istiyoruz." diye konuştu. - Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:53 Kaynak: DHA

Spor
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