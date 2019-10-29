Son Dakika Haberleri: Okan Buruk: "Kazanmayı hak ettik"
Son Dakika Spor Okan Buruk: 'Kazanmayı hak ettik'

Okan Buruk: "Kazanmayı hak ettik"

44 dakika önce

- Okan Buruk: "Kazanmayı hak ettik"İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-2 biten Trabzonspor maçında, oyunun büyük bir bölümünü üstün oynadıklarını ve kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

- Okan Buruk: "Kazanmayı hak ettik"

İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-2 biten Trabzonspor maçında, oyunun büyük bir bölümünü üstün oynadıklarını ve kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, "Maçtan önce oyuncularımıza taktik analizi anlattığımız gibi oldu maç. İstediğimiz gibi geçen bir karşılaşmaydı. İstediklerimizi maçın başından sonuna kadar yaptık. Belli bölümlerde topu rakibe verdik ama büyük bölümde istediklerimizi gerçekleştirdik. Çok fazla pozisyona girdik, çok fazla gol atabilirdik bugün. İkinci yarı geriye düşünce de maça asıldık. 1-1'i bulduk, ardından öne de geçtik. Oyunun bütün bölümlerinde iyi işler yaptık ve kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama son dakikalarda yediğimiz golle berabere kalmak üzücü tabii. Bu oyun gelecek haftalar için ümit verici. Rakibin kaliteli ayakları olduğunu biliyorduk ama buna rağmen çok fazla pozisyon vermedik" diye konuştu.

Mahmut Tekdemir'in sakatlanarak oyundan çıkmasına ilişkin de konuşan Buruk, "Mahmut'un adelesinde ufak bir sıkıntısı vardı. Bugün oynadı, iyi de performans sergiledi. Son 10 dakika ağrı hissetti ve onu da değiştirdik. Çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki maçlarda bizimle olacaktır" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk: Kazanmayı hak ettik

Trabzonspor, Başakşehir, Okan Buruk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 12:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Skrtel ile Sturridge arasında olay konuşma: Artık takım arkadaşı değiliz
Süper Lig'de 9. hafta sona erdi! İşte puan durumu UEFA, İrfan Can Kahveci'nin asker selamı sevincine soruşturma başlattı! CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan UEFA'nın skandal kararına tepki: İşin tadı kaçtı artık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 01:01:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okan Buruk: "Kazanmayı hak ettik"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]