Okan Buruk: "Kendi kalitemizi daha iyi ortaya koymamız gerekiyor" - Son Dakika

Okan Buruk: "Kendi kalitemizi daha iyi ortaya koymamız gerekiyor"

10.01.2021 19:02
Okan Buruk:

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, "Kazanma isteği var ne olursa olsun öndeyken koruma isteği var ama bunun yanında da kendi kalitemizi daha iyi ortaya koymamız gerekiyor "dedi.

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, "Kazanma isteği var ne olursa olsun öndeyken koruma isteği var ama bunun yanında da kendi kalitemizi daha iyi ortaya koymamız gerekiyor "dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Buruk, "Bugün maçın başında tabii ki iki takım da kazanmak için sahaya çıktı. Son haftalarda Ankaragücü'nün çıkışını biliyorduk. Özellikle iç sahadaki performansı, kazandığı maçlar, direnç gösteren bir takım. Yeni hocasıyla birlikte yükselişe geçen ve hem oyun olarak hem mücadele olarak hem de taktiksel olarak direnç gösteren yukarıya doğru giden bir takım. Zor bir deplasmandı. Öncelikle oyuncularıma da söyledim maçtan önce, kendi oyununu sahaya koyan ve kendi oyununu rakibe kabul ettiren bir takım. ve tabii ki burada da biraz daha mücadele gücü yüksek, zaman zaman itiş kakış ve özellikle burada maçın içerisinde de bunu gördük. Yüksek toplar, geçiş oyunu, ikinci toplar. Ama rakiplerine karşı tehlikeler oluşturan bir takımdı. Biz kendi oyunumuzu ortaya koyduk. Bu bölümlerde rakibe karşı üstünlük kurduk, pozisyona girdik. Ama rakibe de zaman zaman da onlar gibi oynayıp, onların oyununa yenik düştük. Burada ikinci yarının başında özellikle Demba Ba'nın gelişiyle öndeki pas istasyonumuz biraz daha olunca daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Maçın son bölümüne bakarsak da biraz daha kazanmaya odaklı oynadık. Burada daha önemli işler yapabilirdik. Rakibimize net bir pozisyon verdik, beraberlik şansı da verdik ama bizim bunun daha iyisini yapmamız gerekiyor. Oyuncularımı anlıyorum. Kazanma isteği var ne olursa olsun öndeyken koruma isteği var ama bunun yanında da kendi kalitemizi daha iyi ortaya koymamız gerekiyor. Yani iki galibiyet üst üste bizi psikolojik anlamda daha yukarıya çekecek. Bundan sonraki haftalarda oyun olarak bundan daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci ve Visca gidecek mi sorusuna ve Fatih Terim'in açıklamalarının oyuncuları baskı altında sokup sokmadığı sorusunu cevaplayan Teknik Direktör Buruk, "Her transfer dönemi aşağı yukarı aynı oyuncular üzerinden aynı şeyleri duyuyoruz. Yani bu zamana kadar oyuncularımız her zaman kendi takımı için en iyisini yaptılar. Bugün de sahada gördüğümüzde hem Visca'nın hem de İrfan Can'ın gerçekten takımı için ne kadar faydalı olduklarını, iyi oynadıklarını gördük. Hiçbir hoca tabii ki oyuncusunu kaybetmek istemez ama futboldaki gerçek de bir yandan kulüplerin de özellikle önemli teklifleri değerlendirebilmesi. Şu anda net olarak belki kulübümüze çok önemli bir teklif gelmese de belki konuşmalar oluyordur. Birçok yerden İrfan'a özellikle teklifler oluyor. Yurt dışından da gelen teklifler var İrfan'a. Ama dediğim gibi burada kulübümüz ne düşünüyor, başkanımız ne düşünüyor onların görüşleri önemli. Burada başkanlar görüşür ama dediğim gibi değerli oyunculara sahibiz, önemli oyunculara sahibiz, Türk futbolu için İrfan gerçekten önemli bir oyuncu. İnşallah yazın da milli takımda 2021 Avrupa Şampiyonası içinde yer alan kadroda da olacaktır. Dediğim gibi burada kulübümüzün vereceği bir karar. Kulübümüze gelmiş net bir teklif olduğunu düşünmüyorum. Herkes burada birbirine çok yakın. Fatih Hoca da değer verdiğimiz sayın Galatasaray başkanı da çok değer verdiğimiz insanlar. Onların kulüple konuşmaları oluyordur. Aynı şekilde Fenerbahçe'den Beşiktaş'tan belki diğer kulüplerden başkanımıza gelen konuşmalar vardır ama net olarak bir bilgim yok. Söylemek istediğim burada kulübün görüşü önemli" dedi.

(Mustafa Cenik - Cem Geçim7İHA)

Teknik Direktör, Okan Buruk, Ankaragücü, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Okan Buruk: 'Kendi kalitemizi daha iyi ortaya koymamız gerekiyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

5 maçtır kazanan Beşiktaş, Hatayspor deplasmanında! Canlı anlatım Son Dakika: Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol! Oğullarının intihar haberini alan anne ve babanın feryatları yürekleri dağladı Cenk Tosun golden sonra yaptığı kurt işaretine açıklık getirdi: Teşekkür için yaptım Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Son Dakika: 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 9 bin 138 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 9 bin 138 yeni vaka tespit edildi         
18:57
12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı 12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı         
18:10
Rizespor, 90+4'te bulduğu golle Denizlispor'dan puan almayı başardı Rizespor, 90+4'te bulduğu golle Denizlispor'dan puan almayı başardı         
18:03
Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek         
17:44
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Saadet Partisi'nden, Cumhur İttifakı iddialarına yanıt: Vebali büyük olanla ittifak olmaz Saadet Partisi'nden, Cumhur İttifakı iddialarına yanıt: Vebali büyük olanla ittifak olmaz         
15:53
Endonezyalı annenin düşen uçaktan paylaştığı son fotoğraf yürekleri parçaladı Endonezyalı annenin düşen uçaktan paylaştığı son fotoğraf yürekleri parçaladı         
15:01
Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti         
14:02
WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması         
13:32
Sivas'ta koronavirüs geçiren iki kişide ani işitme kaybı görüldü! Uzman isimden uyarı geldi Sivas'ta koronavirüs geçiren iki kişide ani işitme kaybı görüldü! Uzman isimden uyarı geldi         
11:59
Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek         
10:59
Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı         
08:19
Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama         
00:22
Survivor maratonu başladı! Herkes Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şeklini konuşuyor Survivor maratonu başladı! Herkes Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şeklini konuşuyor         
23:22
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar         
18:14
Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır         
16:00
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 19:20:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Okan Buruk: "Kendi kalitemizi daha iyi ortaya koymamız gerekiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei