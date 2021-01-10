Okan Buruk: "Kendi kalitemizi daha iyi ortaya koymamız gerekiyor" - Son Dakika

Okan Buruk: "Kendi kalitemizi daha iyi ortaya koymamız gerekiyor"

10.01.2021 20:05

- Okan Buruk: "Kendi kalitemizi daha iyi ortaya koymamız gerekiyor" Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, "Kazanma isteği var ne olursa olsun öndeyken koruma isteği var ama bunun yanında da kendi kalitemizi...

- Okan Buruk: "Kendi kalitemizi daha iyi ortaya koymamız gerekiyor"

ANKARA - Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, "Kazanma isteği var ne olursa olsun öndeyken koruma isteği var ama bunun yanında da kendi kalitemizi daha iyi ortaya koymamız gerekiyor "dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Buruk, "Bugün maçın başında tabii ki iki takım da kazanmak için sahaya çıktı. Son haftalarda Ankaragücü'nün çıkışını biliyorduk. Özellikle iç sahadaki performansı, kazandığı maçlar, direnç gösteren bir takım. Yeni hocasıyla birlikte yükselişe geçen ve hem oyun olarak hem mücadele olarak hem de taktiksel olarak direnç gösteren yukarıya doğru giden bir takım. Zor bir deplasmandı. Öncelikle oyuncularıma da söyledim maçtan önce, kendi oyununu sahaya koyan ve kendi oyununu rakibe kabul ettiren bir takım. ve tabii ki burada da biraz daha mücadele gücü yüksek, zaman zaman itiş kakış ve özellikle burada maçın içerisinde de bunu gördük. Yüksek toplar, geçiş oyunu, ikinci toplar. Ama rakiplerine karşı tehlikeler oluşturan bir takımdı. Biz kendi oyunumuzu ortaya koyduk. Bu bölümlerde rakibe karşı üstünlük kurduk, pozisyona girdik. Ama rakibe de zaman zaman da onlar gibi oynayıp, onların oyununa yenik düştük. Burada ikinci yarının başında özellikle Demba Ba'nın gelişiyle öndeki pas istasyonumuz biraz daha olunca daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Maçın son bölümüne bakarsak da biraz daha kazanmaya odaklı oynadık. Burada daha önemli işler yapabilirdik. Rakibimize net bir pozisyon verdik, beraberlik şansı da verdik ama bizim bunun daha iyisini yapmamız gerekiyor. Oyuncularımı anlıyorum. Kazanma isteği var ne olursa olsun öndeyken koruma isteği var ama bunun yanında da kendi kalitemizi daha iyi ortaya koymamız gerekiyor. Yani iki galibiyet üst üste bizi psikolojik anlamda daha yukarıya çekecek. Bundan sonraki haftalarda oyun olarak bundan daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci ve Visca gidecek mi sorusuna ve Fatih Terim'in açıklamalarının oyuncuları baskı altında sokup sokmadığı sorusunu cevaplayan Teknik Direktör Buruk, "Her transfer dönemi aşağı yukarı aynı oyuncular üzerinden aynı şeyleri duyuyoruz. Yani bu zamana kadar oyuncularımız her zaman kendi takımı için en iyisini yaptılar. Bugün de sahada gördüğümüzde hem Visca'nın hem de İrfan Can'ın gerçekten takımı için ne kadar faydalı olduklarını, iyi oynadıklarını gördük. Hiçbir hoca tabii ki oyuncusunu kaybetmek istemez ama futboldaki gerçek de bir yandan kulüplerin de özellikle önemli teklifleri değerlendirebilmesi. Şu anda net olarak belki kulübümüze çok önemli bir teklif gelmese de belki konuşmalar oluyordur. Birçok yerden İrfan'a özellikle teklifler oluyor. Yurt dışından da gelen teklifler var İrfan'a. Ama dediğim gibi burada kulübümüz ne düşünüyor, başkanımız ne düşünüyor onların görüşleri önemli. Burada başkanlar görüşür ama dediğim gibi değerli oyunculara sahibiz, önemli oyunculara sahibiz, Türk futbolu için İrfan gerçekten önemli bir oyuncu. İnşallah yazın da milli takımda 2021 Avrupa Şampiyonası içinde yer alan kadroda da olacaktır. Dediğim gibi burada kulübümüzün vereceği bir karar. Kulübümüze gelmiş net bir teklif olduğunu düşünmüyorum. Herkes burada birbirine çok yakın. Fatih Hoca da değer verdiğimiz sayın Galatasaray başkanı da çok değer verdiğimiz insanlar. Onların kulüple konuşmaları oluyordur. Aynı şekilde Fenerbahçe'den Beşiktaş'tan belki diğer kulüplerden başkanımıza gelen konuşmalar vardır ama net olarak bir bilgim yok. Söylemek istediğim burada kulübün görüşü önemli" dedi.

Okan Buruk: Kendi kalitemizi daha iyi ortaya koymamız gerekiyor
Okan Buruk: Kendi kalitemizi daha iyi ortaya koymamız gerekiyor
Okan Buruk: Kendi kalitemizi daha iyi ortaya koymamız gerekiyor
Okan Buruk: Kendi kalitemizi daha iyi ortaya koymamız gerekiyor

Teknik Direktör, MKE Ankaragücü, Okan Buruk, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okan Buruk: 'Kendi kalitemizi daha iyi ortaya koymamız gerekiyor' - Son Dakika Spor


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