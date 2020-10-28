- Okan Buruk: "Kendimize biraz daha güvensek daha farklı olurdu"

M. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk:

"Grupta kalan 4 maçta rakiplerimizi favori görmüyorum"

İSTANBUL - Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Paris Saint-Germain'e 2-0 mağlup olan Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün kendimize güvenseydik daha farklı olurdu. Grupta kalan 4 maçta rakiplerimizi favori görmüyorum" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Paris Saint-Germain'i konuk eden Başakşehir, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılırken Teknik Direktör Okan Buruk mücadelenin ardından basın toplantısında soruları yanıtladı. İlk yarıda iki takımın da birçok pozisyona girdiğini söyleyen Buruk, "Direkt olarak kimse kimseye maç içinde üstünlük kurmadı. İki kalede de pozisyonlar vardı. Taktik olarak iyi işler yaptık, birçok gol pozisyonu bulduk. Topun bizde kaldığı bölüm vardı. Belki attığımız şutlar ve ortalarda daha iyi işler yapabilirdik. Biraz daha kendimize güvensek daha farklı olabilirdi. 1-0'dan sonra kontrolü ele aldık. Bu kadar yüksek seviyedeki bir rakibe karşı bulabileceğimiz en iyi pozisyonları bulduk ama 2-0 kaybettik, üzüldük. Ben oyundan son derece memnunum. Oyuncular da taktik ve mücadele anlamında bugün iyiydi. Türk futbolunu doğru şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Belki sonuç alamadık ama güzel ve pozitif oyun sahadaydı. Bunun da karşılığını bundan sonraki maçlarda alacağız. Rakibimizi kutlarım. Geçen yılın finalisti ve bugün bu kadar önemli bir rakibe karşı futbol şansı biraz yanımızda olsaydı başka şeyler konuşabilirdik" ifadelerini kullandı.

"Kalan maçların hiçbirinde rakiplerimiz favori değil"

Oyun anlamında iyi işler yaptıklarını söyleyen Buruk, "Maçtan önce de oyuncularıma korkmamalarını ve kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini söyledim, bunu da yaptık. Şampiyonlar Ligi'ne akışır bir maç oldu. Duran topta çok basit bir gol yedik. Daha net pozisyonları vardı golden önce ama basit bir toptan gol yedik. Kalecimizin ve diğer oyuncularımızın arasına düştü top. 1-0'dan sonra da fırsatlarımız vardı. Ancak 2-0'dan sonra durum değişti. Sezon başında bu kadar iyi oynamadık, bu kadar baskı kuramadık ve gol atamadığımız maçlar vardı. Son Antalya maçında 5 gol bulmuştuk. Ligdeki oyunumuzu daha yukarıya çektiğimiz söyleyebilirim. Bu oyunun bize gol getireceğine inanıyorum. 4 maçımız daha var Şampiyonlar Ligi'nde. Rakiplerimize karşı elimizden gelenin en iyisini yaparak oynayacağız. Bu maçların hiçbirinde rakiplerimizi favori görmüyorum" açıklamasını yaptı.

"Taktik ve fiziksel anlamda iyi durumdayız"

Geçen yıl Avrupa'da Türkiye'yi en uzun süre temsil eden takım olduklarını da söyleyen Okan Buruk, "Çeyrek finalden döndük. 6 Ağustos'ta Avrupa Ligi'ni bitirip sonrasında lige başladık. Sezon başında iyi bir hazırlık yapamadık. Yeni gelen oyuncuların adaptasyonu, içerideki oyuncuların alışması anlamında daha da yukarıya çıktık. Özellikle Süper Lig'de oynayacağımız 2 önemli maç var. Bu kadar yüksek maç trafiğinde yüksek performans sergileyen oyuncularımın iyi yolda olduğunu söyleyebilirim" dedi. Takımın iyi durumda olduğunu yineleyen Buruk, "Oyun ve mücadele olarak, taktiksel ve fiziksel anlamda iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Oyuncularımızı dinlendirip lig maçına hazırlanacağız. Konyaspor ve ardından Manchester United maçı var. Bu 2 maç çok önemli bizim için. Bugünden kazandığımız özgüveni de Konya maçına taşıyacağız. Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı bu kadar pozisyon yakalıyorsak, bunu da Konya maçına taşıyacağız" diyerek sözlerini tamamladı.