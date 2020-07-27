Okan Buruk: "Kupayı tutmak çok farklı bir duygu"

Şampiyonlukla ilgili duygularını anlatan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Öncelikle kupayı tutmak çok farklı bir duygu. Bunu yaşadık oyuncularımızla, kulübümüzle" dedi.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonluğunu elde eden Medipol Başakşehir, kupasını da bu akşam Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen törenle aldı. Şampiyonluk organizasyonunun ardından turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Önemli bir başarıya imza attık"

Şampiyon oldukları için mutluluk duyduğunu ancak bu başarıyı devam ettirmeleri gerektiğine vurgu yapan Buruk, "Öncelikle kupayı tutmak çok farklı bir duygu. Şampiyon olduk, geçen hafta şampiyonluğu yaşadık ama kupayı kaldırdığımızdaki duygu gerçekten bambaşkaydı. Bunu yaşadık oyuncularımızla, kulübümüzle. Güzel bir organizasyon yaptılar hem futbolcularımız, hem biz. Hem futbolcularımız hem biz çok mutlu olduk. Taraftarımız geldi, onların önünde kupa kaldırmak bizim için çok önemli, çok değerli. Önemli bir başarıya imza attık. İnşallah bu önemli başarıyı devam ettirmeye de çalışacağız. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi var, yine şampiyonluk var. Onun yanında baktığımızda Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz, bunun hedefi var. 3 gün dinlenip tekrar çalışmaya başlayacağız. Hedeflerimiz bitmiyor, kupayı kaldırdık ama tekrar Avrupa Ligi'ne dönmek için 3 gün vaktimiz var. Ondan sonra yeni bir hedef bizim için başlıyor" ifadelerini kullandı.

"Son 8'in içinde olmak istiyoruz"

UEFA Avrupa Ligi'nde 5 Ağustos'ta Kopenhag ile oynayacakları rövanş maçına ve bu kulvardaki hedeflerine de değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Avrupa Ligi önemli bizim için. Son 16'ya kaldık, orada 8'e kalmak önemli. Son 8'in içinde olan takımlarından biri olmak istiyoruz, orada da devam etmek istiyoruz. Hep söyledik; ülkemizi temsil eden bir takımız. Türkiye Ligi'ni kazandık. Ama Türkiye'yi de Avrupa'da temsil eden tek takımız. Bunun misyonu üzerimizde var. Bu görevi doğru bir şekilde yapmak istiyoruz. Hem ülke puanı için hem ülke futbolunun geleceği için bizim bu yolda devam etmemiz gerekiyor. İnşallah önce son 8'e kalacağız. Orada da aynı cesareti, mücadeleyi ortaya koyarsak neden olmasın? Daha yukarıları da çıkma şansımız olabilir" şeklinde konuştu.

"Benim için en büyük amaç Avrupa Ligi"

Kariyeri açısından geleceğe dair hedefleri hakkında görüşlerini de aktaran Okan Buruk, "Şu anda benim için en büyük amaç Avrupa Ligi. Şu anda Avrupa Ligi'ne odaklandık. Önümde kısa vadede yaşayacağımız takımımla birlikte bir hedef var. Oraya odaklandık, önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nin içinde olacağız, Süper Kupa finali oynayacağız. Başakşehir'in önümüzdeki sene de şampiyonluk yolunda oynaması çok önemli. Şu andaki ilk hedeflerim bu. Uzun vadede de hep söylüyorum; inşallah hem Türkiye'de hem Avrupa'daki maçlar da çok önemli. Avrupa'da çalışan teknik adamlar Türkiye'den gider, biz de bunları başlatırız" diye konuştu. - İSTANBUL