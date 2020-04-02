Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu.



İşte Okan Buruk'un açıklamaları;



Öncelikle, evde kalmamız lazım. Normal hayata dönmek için disiplinli olmamız gerekiyor. İlk görevimiz bu, hastalığın fazla kişiye ulaşmaması.



EN AZ 4 HAFTA GEREKECEK



Takımların en az bir 4 haftalık bir çalışma sürecine ihtiyacı olabilir, ne kadar uzayacağına bağlı. 2 hafta oldu. Bir 4-6 hafta daha sürerse, oyuncuları kendi performansına getirmek için en az 4 hafta gerekecektir.



TEMMUZDA BİLE BAŞLASA...



Bana en yakın gelen, temmuzda bile başlasa, liglerin oynanması. Futbol adına en mantıklısı, geç bile olsa kalan sürenin oynatılması. Bu senenin oynanmamış olarak kabul edileceğini hiç düşünmüyorum. Türkiye Ligi'ne baktığımda, 8 haftalık bir maç trafiğinin, 1 ayda veya 5 haftada bitirileceğini düşünüyorum. Geç de olsa, maçların oynanacağını, şampiyonlukların ve Avrupa'ya gidenlerin belirleneceğini düşünüyorum.



ÇOK ADİL DEĞİL



Ligin şu anki haliyle ilan edilmesi çok adil değil. En doğrusu, geç de olsa liglerin bitirilmesi. UEFA da buna izin verecektir. Bir sonraki fikstürü, geç bir zamanda başlatacaktır. Transfer dönemi ve sözleşmeler uzayacak tabii. Haziranda biten sözleşmeler belki ağustosta bitecek.



