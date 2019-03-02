Son Dakika Haberleri: Okan Buruk: Ofsayt Olan Pozisyondan Penaltı İcat Edildi

Okan Buruk: Ofsayt Olan Pozisyondan Penaltı İcat Edildi

48 dakika önce

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu müsabakanın ardından basın toplantısında konuştu.

Okan Buruk: Ofsayt Olan Pozisyondan Penaltı İcat Edildi, System.String[]
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu müsabakanın ardından basın toplantısında konuştu. Buruk, ofsayt olan pozisyondan penaltı icat edildiğini söyledi.

İlk dakikalarda golü bulduklarına dikkat çeken Buruk, şöyle konuştu: "Golden sonra bizim için işlerin daha iyi gideceğini düşünürken, geriye düştük ve 10 kişi kaldık. Hakemin kırmızı kart kararı doğruydu. İlk yarı Fenerbahçe'de 1-2 oyuncuya da kart çıkarabilirdi. Hakem açıklandığında maçtan ve taraftardan etkileneceğini tahmin ediyorduk. Bunu da yaşadık. İkinci yarı topa daha çok sahip olan takımdık. Eşitliği yakaladık ve sonrasında pozisyonlar bulduk. Ofsayt olan pozisyondan penaltı icat edildi. Ben 10 kişi mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Ligin alt sıralarında her takım tehlikede. Ofsayt var zaten, penaltıyı neden verdiklerini anlamadım açıkçası. Ofsayt olan pozisyona penaltı verildi. İlk defa gördüm. Artık herkes için zor bir dönem. Puan ortalamaları aşağıda yükseldi. Biz o alandan çıkmak istiyoruz. Kimsenin garantisinin olmadığı bir yer."

Aatif Chahechouhe ile ilgili gelen bir soruya ise Buruk, "1 haftadır sakat. Antrenmanlarda denedik ama riske etmek istemedik. Bu yüzden forma giyemedi" yanıtını verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:16 Kaynak: DHA

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Spor
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