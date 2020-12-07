Okan Buruk: "Önemli takımların olduğu grupta geriye iyi şeyler bıraktığımızı düşünüyorum" - Son Dakika

Okan Buruk: "Önemli takımların olduğu grupta geriye iyi şeyler bıraktığımızı düşünüyorum"

07.12.2020 23:12

Bu sezon ilk kez yer aldıkları UEFA Şampiyonlar Ligi deneyimiyle ilgili genel bir değerlendirme yapan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Önemli bir organizasyonun önemli takımlarının olduğu grupta geriye iyi şeyler bıraktığımızı düşünüyorum" dedi.

Bu sezon ilk kez yer aldıkları UEFA Şampiyonlar Ligi deneyimiyle ilgili genel bir değerlendirme yapan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Önemli bir organizasyonun önemli takımlarının olduğu grupta geriye iyi şeyler bıraktığımızı düşünüyorum" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Başakşehir, yarın deplasmanda Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Bu zorlu müsabaka öncesi Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve turuncu-lacivertlilerin deneyimli golcüsü Demba Ba, Parc des Princes Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk "Oyun olarak genelinde iyi işler yaptığımızı söyleyebiliriz"

Avrupa kupalarındaki son maçlarına çıkacaklarını hatırlatan Buruk, "Tabii ki devam etmek isterdik ama çok zorlu bir gruptan dördüncü olarak ayrılacağız. Oyun olarak genelinde iyi işler yaptığımızı söyleyebiliriz. Yarın da yine güzel oyuna devam etmek istiyoruz. Maçın sonunda yaptıklarımızdan gurur duyacağımız bir oyun ortaya koymaya çalışacağız. Diğer rakiplerimizin çekişmesi tabii ki önemli biz de bize saygı duyulacak şekilde mücadelemizi vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Değerli oyunculara sahibiz, hepsini kullanmaya çalışacağız"

Paris Saint-Germain (PSG) karşısına nasıl bir 11'le çıkacaklarının sorulması üzerine deneyimli çalıştırıcı, şu cevabı verdi:

"Elimizdeki bütün oyuncular çok kaliteli. Oyuncularımızı maç maç kullanmaya çalışıyoruz. Tabii ki sakatlığa, yorgunluğa göre de değerlendirmeler yapıyoruz. 6 günde üçüncü maça çıkacağız. Bu yüzden oyuncularımızın son durumlarını yarın sabah gördükten sonra tam kararımızı vereceğiz. Ama sahada yine bundan önceki maçlar gibi elindeki en iyi 11'i ortaya çıkartan ve en iyi oyuncularla sahada yer almaya çalışan bir takım olacak. Bazen maça başlayış 11'iniz ve devam edecek oyuncular da önemli oluyor. Burada devam edecek oyuncular da bizim için çok önemli olacak maç stratejisi içerisinde. Değerli oyunculara sahibiz, hepsini kullanmaya çalışacağız."

"Yakaladığımız şansları gole çevirmeye çalışacağız"

PSG'nin kaliteli ve iyi oyunculardan oluşan bir takım olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Son maçlara baktığımızda daha da formda olan bir takım. Bizim oynadığımız döneme göre daha da formdalar. Son iki Şampiyonlar Ligi maçını kazandılar. Özellikle bu maçı da çok kazanmak isteyecekler. Biz ilk maçta çok fazla pozisyon bulduk. Rakibimiz de bize karşı çok pozisyona girdi. Zaten böyle bir takım, en ufak şans verdiğinizde kalenize gelebilecek bir takım. Ama çok ofansif oynadıkları için savunmada boşluklar da bırakabiliyorlar. İyi çıkarsanız pozisyona giriyorsunuz. Birçok maçta, bizim maçımızda da bunu gördük. İlk müsabakada çok fazla şans gelmişti, gol atamamıştık. Burada yakaladığımız şansları gole çevirmeye, rakibimize daha az pozisyon vermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Oyuncularımla gurur duydum"

Hem kendisinin hem de Başakşehir'in ilk Şampiyonlar Ligi deneyimi olduğunu belirten başarılı teknik adam, "Oyun olarak 90 dakikalara yayamasak da maçların içerisinde rakiplerimizde başa baş veya üstün oynadığımız bölümler ortaya çıktı. İlk senemiz ve bunun tecrübesizliğini ilk iki maçta biraz daha fazla yaşadık. Basit goller yedik, normalde atabileceğimiz pozisyonları gole çeviremedik. Aslında Manchester United maçında kazandığımız galibiyet bizim için geç gelmiş bir galibiyetti. Ama bu grupta yer almak, bu tür önemli takımlarla oynamak önemli. Çünkü kadro ve kadro sayısı olarak, bütçelerimiz bir değil. Ama ben burada organizasyon boyunca oyuncularımla saha içerisinde hiçbir maçı bırakmadıkları için gurur duydum. Bu da bir teknik adam için çok önemliydi. Özeleştiriler tabii ki yaptık. Hem kendimiz hem oyuncularımız yaptı. Maç maç değişen kararlar aldık ama inşallah yarın da aynı şekilde bitirirsek, önemli bir organizasyonun önemli takımlarının olduğu grupta geriye iyi şeyler bıraktığımızı düşünüyorum. Tabii ki burada önemli olan ilk iki veya üç içerisinde olmaktı. Bunu başaramadık, üzüntüsünü de yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Demba Ba: "Şampiyonlar Ligi'nin bazı gerçekleri var"

Yarın oynayacakları mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan golcü oyuncu Demba Ba, "Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Rakibimizin 1 puan alması onları üst tura taşıyacaktır. Bizim iyi bir şekilde mücadele etmemiz lazım her ne kadar elenmiş olsak da. Şampiyonlar Ligi'nden güzel bir şekilde ayrılıp buraya veda etmemiz gerekiyor" dedi.

"3 günde bir maç yapmak benim hoşuma gidiyor"

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstür yoğunluğunun futbolcular olarak kendilerini nasıl etkilediği yönündeki soruyu Ba, "Beni çok yormadı aslında benim sevdiğim ritim. 3 günde bir maç yapmak benim de hoşuma gidiyor. Sezon başından beri de hocama hep oynayabileceğimi söyledim. Ben bu tempoyu kaldırabildiğimi düşünüyorum. Hepimiz iyi bir oyuncu grubuyuz. Ama tabii ki Şampiyonlar Ligi'nin de bazı gerçekleri var. Yarı finalistler, finalistlerle beraber eşleştik. Zor bir gruba düştük ve ne kadar elimizden geleni yapmış olsak da o gerçeklerin karşısından çıkmayı başaramadık. Sonuçlar da ondan dolayı oldu" diye cevaplandırdı.

"Paris'e gol atmış olmak Chelsea forması altında mutluluk vericiydi"

Chelsea formasıyla PSG'ye gol sevinci yaşamasıyla alakalı da Demba Ba, "Her gol attığımda sevinen bir oyuncuyum. Benim için çeyrek finalde Paris'e gol atmış olmak, Chelsea forması altında mutluluk vericiydi. PSG zaten potansiyeli olan bir takım. Gruptan çıktığı takdirde iddiasını koruyacaktır" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Okan Buruk: Önemli takımların olduğu grupta geriye iyi şeyler bıraktığımızı düşünüyorum
Okan Buruk: Önemli takımların olduğu grupta geriye iyi şeyler bıraktığımızı düşünüyorum
Okan Buruk: Önemli takımların olduğu grupta geriye iyi şeyler bıraktığımızı düşünüyorum
Okan Buruk: Önemli takımların olduğu grupta geriye iyi şeyler bıraktığımızı düşünüyorum

Şampiyonlar Ligi, Okan Buruk, Demba Ba, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okan Buruk: 'Önemli takımların olduğu grupta geriye iyi şeyler bıraktığımızı düşünüyorum' - Son Dakika Spor


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