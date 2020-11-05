Okan Buruk: "Oyunun bizim istediğimiz gibi gittiği bir maç oldu" - Son Dakika

Okan Buruk: "Oyunun bizim istediğimiz gibi gittiği bir maç oldu"

05.11.2020 00:20

- Okan Buruk: "Oyunun bizim istediğimiz gibi gittiği bir maç oldu" Manchester United karşısında alınan galibiyeti değerlendiren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün goller attık, 3 puan aldık.

- Okan Buruk: "Oyunun bizim istediğimiz gibi gittiği bir maç oldu"

İSTANBUL - Manchester United karşısında alınan galibiyeti değerlendiren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün goller attık, 3 puan aldık. Oyunun her bölümünde istediğimiz gibi oyunu yönlendirdik. Topun onlarda olduğu ama oyunun bizim istediğimiz gibi gittiği maç oldu" dedi.

Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Medipol Başakşehir, sahasında Manchester United'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün grubun lideri, ilk iki maçı kazanan Manchester takımı ile önemli bir maça çıktık. Maçtan önce de söyledim, ilk iki maç oyun olarak tatmin etti ama sonuç olarak istediğimiz gibi değildi. Bugün goller attık, 3 puan aldık. Oyunun her bölümünde istediğimiz gibi oyunu yönlendirdik. Maçın büyük bölümünde rakibe az pozisyon verdik. Kendi girdiğimiz pozisyonlar vardı, topun onlarda olduğu ama oyunun bizim istediğimiz gibi gittiği bir maç oldu. Çok önemli bir galibiyet aldık. Bu grupta 6 puan almış bir takımı sahamızda yendiğimiz için mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum. Hedefimiz de büyüdü. Bu galibiyet diğer takımlarla aynı seviyeye gelmemize yol açtı" diye konuştu.

"Rakibimizin hiç üretemediğini gördük"

Leipzig ve Paris Saint-Germain maçlarında göre bu karşılaşmada kendi sahalarından paslarla daha iyi çıktıklarını aktaran Buruk, "Maç planı bundan önceki maçlarda da aynı planla çıktık. Baskı yapmaya çalıştık. İkinci golde de yaptığımız baskıyla golü bulduk. Daha önceki iki maça göre kendi sahasından paslarla daha iyi çıkan bir takım vardı. Zaman zaman kendi yarı sahamıza yerleştik. Rakibimizin hiç üretemediğini gördük. Net pozisyon olarak bir pozisyon söyleyemeyiz, son dakikada kendi kalemize vurduğumuz bir top vardı. Tek eksiğimiz kazandığımız toplarla daha iyi şekilde çıkıp üçüncü gol şansını yakalayabilirdik. Rakip topun arkasında duruşumuz karşısında hiç pozisyon üretemedi" ifadelerini kullandı.

"Üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız"

Futbolcularına hiçbir takımdan korkmamalarını gerektiğini aşılamaya çalıştığını aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Benim hayallerim var. Benim oyuncularımın hayalleri var. İlk hayalimiz geçen sene şampiyon olmak, bu sene de Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktı. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve çok zor gruba düşmüş bir takımız. İlk 3 maçlık periyotta bu takımlarla başa baş oynadığımızı görmek beni bir Türk teknik adam olarak çok mutlu ediyor. Oyuncularıma hep aynı şeyi söyledim; 'Kimsenden korkmayın, sahada en iyinizi yaptığınızda herkesle başa baş oynayacak güçteyiz' dedim. Çünkü Türkiye liginin de şampiyonuyuz. Futbolculuk kariyerimde bunu çok yaşadım, kupalar kazanmış bir takımın oyuncusu oldum. En önemli şey mental olarak bu maçlara hazır olmak. Çok yoğun bir tempodan geçtik. Hem ligde hem Avrupa'da bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Üzerimize düşen sorumluluğun da farkındayız" şeklinde konuştu.

"Böyle oyunculara sahip olduğum için şanslıyım"

Demba Ba, Skrtel, Rafael gibi Premier Lig geçmişi bulunan oyuncularının bu akşam da Manchester United karşısında iyi bir oyun sergilediklerini belirten Okan Buruk, "Takımda birçok oyuncu aynı şekilde ama yaş olarak Ba'yı, Martin'i yüksek görebiliriz fakat bunlar hem kişilik hem de oyuncu kalitesi olarak çok değerli. Her maçta aynı şekilde mücadelelerini ortaya koyuyorlar. Ba'nın, Martin'in, Rafael'in İngiltere geçmişi var. Oraya kendilerini göstermek önemli ama genel olarak sahaya çıktıklarında ellerinden gelenin fazlasını yapan oyuncular. Böyle oyunculara sahip olduğum için şanslıyım" açıklamasını yaptı.

"İnanılabilecek bir pozisyon değil"

Demba Ba'nın attığı ilk gol hakkında da konuşan Buruk, "İlginç bir pozisyondu. Bolingoli topla buluşunca da Ba boştu, ona bağırdım Ba'ya at diye ama o Visca'ya attı. İnanılabilecek bir pozisyon değil, böyle pozisyon nasıl verdiler bilmiyorum, fazla yaşanan bir şey değil. Maçın sonlarında böyle pozisyonlar yakalanır ama 0-0'ken böyle bir pozisyon yakalamak ve gol atmak bizim için şaşırtıcıydı" diyerek sözlerini noktalandırdı.

Okan Buruk: Oyunun bizim istediğimiz gibi gittiği bir maç oldu
Okan Buruk: Oyunun bizim istediğimiz gibi gittiği bir maç oldu
Okan Buruk: Oyunun bizim istediğimiz gibi gittiği bir maç oldu
Okan Buruk: Oyunun bizim istediğimiz gibi gittiği bir maç oldu

Manchester United, Okan Buruk, oyunlar, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okan Buruk: 'Oyunun bizim istediğimiz gibi gittiği bir maç oldu' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'li Mahmut Tanal, oy çuvalı üzerindeki pozunu paylaşıp Trump ve Biden'a sordu: Geleyim mi? Artan koronavirüs vakaları sonrası getirilen kısıtlamalar hayata geçirildi Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United'ı 2-1 mağlup etti CHP'li Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'para verildi' iddialarına sert çıkış: Kanıtınız varsa ortaya koyun Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
ABD başkanlık seçiminde önde olan Biden: Kazanan biz olacağız, gereken sayıya ulaşacağız ABD başkanlık seçiminde önde olan Biden: Kazanan biz olacağız, gereken sayıya ulaşacağız         
00:22
Başakşehirli Epureanu, son dakikada gole giden topu çizgiden çıkardı Başakşehirli Epureanu, son dakikada gole giden topu çizgiden çıkardı         
23:42
Otomobilin çarptığı at aracın içine girdi! Talihsiz hayvan telef olurken kazada 1 kişi yaralandı Otomobilin çarptığı at aracın içine girdi! Talihsiz hayvan telef olurken kazada 1 kişi yaralandı         
23:28
YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı         
23:01
Son Dakika: ABD başkanlık seçimlerinin çekişmeli geçtiği Wisconsin'de ipi Biden göğüsledi Son Dakika: ABD başkanlık seçimlerinin çekişmeli geçtiği Wisconsin'de ipi Biden göğüsledi         
22:26
ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti         
20:50
Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim         
19:43
İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı         
16:36
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi         
14:29
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 00:41:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Okan Buruk: "Oyunun bizim istediğimiz gibi gittiği bir maç oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei