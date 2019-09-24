Son Dakika Haberleri: Okan Buruk: Penaltıyı nasıl doğru verdiyse, kırmızı kartı da vermek zorundaydı
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Okan Buruk: Penaltıyı nasıl doğru verdiyse, kırmızı kartı da vermek zorundaydı

1 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın oyunundan iyi mesajlar aldığını söyleyerek, "Rakip 4-5-1 düzeninde bizi karşıladı.

Okan Buruk: Penaltıyı nasıl doğru verdiyse, kırmızı kartı da vermek zorundaydı, System.String[]

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın oyunundan iyi mesajlar aldığını söyleyerek, "Rakip 4-5-1 düzeninde bizi karşıladı. 2 genç oyuncumuza adam odaklı oynadılar. Rakibe pozisyon vermedik ilk yarı. İkinci yarı da böyle devam etmemiz gerekiyordu. Kenarda kaybettiğimiz toptan rakip öne geçti. Sonra oyunda mesafeler bizim adımıza uzamaya başladı. Bugün Atiba, Burak, Douglas ve Necip ilk defa oynadı. Maç eksikleri olan oyuncular. Gökhan ve Necip stoper oynadı. Necip sert ve agresifti. Gökhan iyi oynadı. Oyun rakibin öne geçmesiyle, mesafelerinin uzaması bizi kötü etkiledi. Topu rakibe verirsen, geriye koşarsan fizik olarak eksik oyuncu grubu bunu kaldıramaz. Burak hazırlık maçı oynamadı. İki sakatlık sonrası sabah gelip oynamak istediğini söyledi. Fedakarlık yaptı. Daha sonra tribünün desteği ile beraberliği yakaladık. Takım bize mesajları veriyor. Bugün 5'inci hafta 5 puan dışarıdan hoş gözükmüyor olabilir. Zorlukları bilerek geldik. Hiçbir yer gül bahçesi değil. Beşiktaş taraftarı takımına destek olmaya devam etsin. Yarışın içinde olan bir takımız. Bir rakip ile 5 diğeriyle 3 puan var aramızda. Oyun bize iyi mesajlar veriyor. Oyuncular da bizler de inanıyoruz. Umarım kısa sürede bu reaksiyonu alırız" dedi.

Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:00 
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