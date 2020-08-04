Okan Buruk: "Rakibimizin iyi ve kötü yönlerini biliyoruz" - Son Dakika

Okan Buruk: "Rakibimizin iyi ve kötü yönlerini biliyoruz"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın karşılaşacakları Kopenhag maçı öncesi yaptığı açıklamada, rakiplerinin iyi ve kötü yönlerini bildiklerini belirterek, "Bir gol bize büyük avantaj getirecek, bu düşünceyle maça çıkacağız" dedi.

Okan Buruk:

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın karşılaşacakları Kopenhag maçı öncesi yaptığı açıklamada, rakiplerinin iyi ve kötü yönlerini bildiklerini belirterek, "Bir gol bize büyük avantaj getirecek, bu düşünceyle maça çıkacağız" dedi.

Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Teknik direktör Okan Buruk ve Senegalli golcü Demba Ba maçın oynanacağı Parken Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

"Yarın çok zor bir maç bizi bekliyor"

Yarın zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini vurgulayan Buruk, "İlk maçta elde ettiğimiz 1-0'Iık üstünlük var. Kopenhag'ın takım oyununu ne kadar iyi oynadığını biliyoruz. İlk maçta ve ligdeki maçlarında 4-4-2 sistemini iyi oynayan ve takım halinde topun olduğu yerde savunma yapan bir takım. Rakibimizin iyi yönlerini ve kötü yönlerini biliyoruz. Rakibimizin pandemi dönemi sonrasında ligdeki maçları istedikleri gibi sonuçlanmadı. Bunun farkındayız ama oyun olarak çok büyük değişiklikleri olduğunu düşünmüyoruz. Tek sistem üzerinde en iyisini yapmaya çalışan bir takım. Yarın çok zor bir maç bizi bekliyor" diye konuştu.

"Azubuike'nin sakatlığı devam ediyor"

Takımdaki son durum hakkında da bilgi veren Okan Buruk, "Azubuike'nin sakatlığı devam ediyor. Buraya gelmedi. Bir de Robinho son maçtan sonra ülkesine gitmek için bizden izin istemişti, ona izin verdik. Onun dışında bütün takım buradayız" ifadelerini kullandı.

"Benim için çok güzel bir tesadüf"

Bir basın mensubunun "20 yıl önce burada Galatasaray ile futbolcu olarak UEFA Kupası'nı kazandınız ve 20 yıl sonra teknik direktör olarak buradasınız. Neler hissediyorsunuz?" sorusuna başarılı teknik adam, şu yanıtı verdi:

"Benim için çok güzel bir tesadüf, tam 20 yıl önce 17 Mayıs'ta UEFA Kupası'nı kaldırmıştım. Şimdi de Başakşehir'in başında yine burada bir Avrupa Ligi maçında teknik adam olarak sahaya çıkacağım. Son 8'e kalmak için güzel bir tesadüf, bu sahada hayatımın en değerli gecelerinden birini yaşadım. Tekrar teknik adam olarak sahaya adım atmak beni heyecanlandırıyor. İki takımın şanslarının eşit olduğunu düşünüyorum. İlk maçtan kazandığımız bir avantaj var. Bir gol bize büyük bir avantaj getirecek, bu düşünceyle sahaya çıkacağız. Maç sıfırdan başlıyor, iki takımın da şansı var, iki takımın da maçın ortağı diyebilirim. Bizim için kazanmak burada önemli ama dediğim gibi gol atarak başlarsak bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Rakibimiz gibi kazanmak için oynayacağız, avantajı korumak için uğraşmayacağız."

"Bu bizim verdiğimiz bir karar değil"

Okan Buruk, Danimarkalı bir gazetecinin, "İlk maç seyircili oynandı ama bu maç seyircisiz oynanacak. Bu adil mi?" sorusunu ise, "Bunun adil olmadığını tabii ki söyleyebilirim. Biz seyircili oynadık, onlar seyircisiz oynuyor. Ama bu bizim verdiğimiz bir karar değil. Bu UEFA'nın verdiği bir karar ve hangi kararı verirlerse onu uygulamak zorundayız Bunun kime avantaj getireceğini maçtan önce söylemek çok zor. Kopenhag, bir önceki turda kendi sahasında berabere kaldı, deplasmanda rakibini 3-1 mağlup etti" şeklinde yanıtladı.

Demba Ba: "Çok zor bir maç olacağını söyleyebilirim"

Senegalli yıldız Demba Ba ise tur için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Yarın için zor bir maç olacağını söyleyebilirim. İlk maçta edindiğimiz ufak da olsa bir avantajımız var. Karşımızda organize bir takım olduğunu biliyoruz. Biz de sezon başından bu yana en iyi oyunumuzu sahaya koymaya çalışıyoruz, yarın da böyle olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Seyircisiz maçın kendileri için küçük de olsa bir avantaj sağladığını da söyleyen Demba Ba, Robinho'nun takımdan ayrılmasıyla ilgili olarak ise, "Robinho çok düzgün karakterli, çok büyük kaliteye sahip bir oyuncu. Kendisi erken takımdan ayrılmaya karar verdi. Biz futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz. Çünkü geniş ve kaliteli bir kadromuz var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Başakşehir, Okan Buruk, Kopenhag, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 09:35

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okan Buruk: 'Rakibimizin iyi ve kötü yönlerini biliyoruz' - Son Dakika Spor
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