Okan Buruk, Sergen Yalçın'a karşı ilk galibiyetin peşinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okan Buruk, Sergen Yalçın'a karşı ilk galibiyetin peşinde - Son Dakika

Okan Buruk, Sergen Yalçın'a karşı ilk galibiyetin peşinde

7 saat önce

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, daha önce farklı takımların başında 6 defa birbirlerine rakip oldu.

Okan Buruk, Sergen Yalçın'a karşı ilk galibiyetin peşinde, System.String[]

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, daha önce farklı takımların başında 6 defa birbirlerine rakip oldu. Bu müsabakaların 4'ünü Yalçın kazanırken, Buruk ise galibiyetle tanışamadı.

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakada evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, galip gelerek hem geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında bıraktığı 2 puanı telafi etmek hem de zirveyle arasını korumak isterken, siyah-beyazlılar ise son haftalarda yakaladığı çıkışı Fatih Terim Stadı'nda elde edeceği galibiyetle taçlandırmak istiyor.

BURUK İLK GALİBİYETİN PEŞİNDE

Bu zorlu mücadele iki takımın teknik adamları için de büyük önem arz ediyor. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu zamana kadar değişik takımlarla birbirlerinin karşısına 6 kez çıktı. Söz konusu maçlarda Yalçın, Malatyaspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Gaziantepspor'u çalıştırmış, Buruk da Başakşehir, Rizespor, Elazığspor, ile Sergen Yalçın gibi Gaziantepspor'un başında yer almıştı.

Bu karşılaşmalarda 47 yaşındaki Yalçın 4 kez gülen taraf oldu. 2 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Okan Buruk ise hiç üç puanla tanışamadı.

İki teknik adam, en son ligin ilk yarısında Yeni Malatyaspor - Başakşehir mücadelesinde karşı karşıya gelmiş ve kazanan 3-0'lık skorla Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Malatya temsilcisi olmuştu.

SERGEN YALÇIN VE OKAN BURUK'UN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR ARASINDAKİ MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Yeni Malatyaspor: 3 - Başakşehir: 0 (2019-2020)

Alanyaspor: 1 - Rizespor: 1 (2018-2019)

Rizespor: 1 - Alanyaspor: 1 (2018-2019)

(O.B.) Gaziantepspor: 1 - Sivasspor: 3 (2014-2015)

(O.B.) Gaziantepspor: 0 - Sivasspor: 2 (2014-2015)

(S.Y.) Gaziantepspor: 3 - Elazığspor: 1 (2013-2014)

(Uygar Aydın/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
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