Okan Buruk, Sergen Yalçın'a karşı ilk galibiyetini istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Okan Buruk, Sergen Yalçın'a karşı ilk galibiyetini istiyor - Son Dakika Spor

Okan Buruk, Sergen Yalçın'a karşı ilk galibiyetini istiyor

6 saat önce

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakada evinde Beşiktaş ile karşılaşacak.

Okan Buruk, Sergen Yalçın'a karşı ilk galibiyetini istiyor, System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakada evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, galip gelerek hem geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında bıraktığı 2 puanı telafi etmek hem de zirveyle arasını korumak isterken, siyah-beyazlılar ise son haftalarda yakaladığı çıkışı Fatih Terim Stadı'nda elde edeceği galibiyetle taçlandırmak istiyor.


Buruk ilk galibiyetin peşinde


Bu zorlu mücadele iki takımın teknik adamları için de büyük önem arz ediyor. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu zamana kadar değişik takımlarla birbirlerinin karşısına 6 kez çıktı. Söz konusu maçlarda Yalçın, Malatyaspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Gaziantepspor'u çalıştırmış, Buruk da Başakşehir, Rizespor, Elazığspor, ile Sergen Yalçın gibi Gaziantepspor'un başında yer almıştı.


Bu karşılaşmalarda 47 yaşındaki Yalçın 4 kez gülen taraf oldu. 2 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Okan Buruk ise hiç üç puanla tanışamadı.


İki teknik adam, en son ligin ilk yarısında Yeni Malatyaspor - Başakşehir mücadelesinde karşı karşıya gelmiş ve kazanan 3-0'lık skorla Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Malatya temsilcisi olmuştu.


Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


Yeni Malatyaspor: 3 - Başakşehir: 0 (2019-2020)


Alanyaspor: 1 - Rizespor: 1 (2018-2019)


Rizespor: 1 - Alanyaspor: 1 (2018-2019)


(O.B.) Gaziantepspor: 1 - Sivasspor: 3 (2014-2015)


(O.B.) Gaziantepspor: 0 - Sivasspor: 2 (2014-2015)


(S.Y.) Gaziantepspor: 3 - Elazığspor: 1 (2013-2014)


Sergen Yalçın, Başakşehir, Okan Buruk, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:40 
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