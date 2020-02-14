Okan Buruk, Sergen Yalçın'a karşı ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Okan Buruk, Sergen Yalçın'a karşı ilk galibiyetini aldı - Son Dakika Spor

Okan Buruk, Sergen Yalçın'a karşı ilk galibiyetini aldı

6 saat önce

Sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a karşı çıktığı 7. maçta ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

Okan Buruk, Sergen Yalçın'a karşı ilk galibiyetini aldı, System.String[]

Sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a karşı çıktığı 7. maçta ilk galibiyetini elde etmiş oldu.


Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Zirve yarışında önemli bir galibiyet elde eden turuncu-lacivertlilerin çalıştırıcısı Okan Buruk da teknik direktörlük kariyerinin en özel üç puanlarından birini almış oldu. Öyle ki Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a karşı çıktığı 7. maçta ilk kez gülen taraf olmayı başardı.


Bundan önce Sergen Yalçın'ın takımlarıyla Başakşehir, Rizespor, Elazığspor ve Gaziantepspor'un başında 6 müsabakada mücadele eden Okan Buruk, 4 yenilgi, 2 beraberlik alabilmişti. - İSTANBUL

Sergen Yalçın, Okan Buruk, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
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