Kaan ÜLKER/ - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Sivasspor maçıyla birlikte tekrardan üst sıralara çıkmak için oynayacağız. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur" dedi.

Medipol Başakşehir, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan hazırlık mücadelesinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Hazırlık karşılaşması bizim için çok önemliydi. Sezon öncesi karşılaşmasına katılmayan, yeni transferimiz ve maç eksiği olan oyuncularımıza maç oynattık. Hafta içi de ağır antrenmanlar yapmıştık. Hazırlık maçı olmasına rağmen oyuncularımız ilk yarı çok doğru oynadı. İlk yarı daha istediklerimiz yaptık. İkinci yarı çok fazla oyun değişikliği yaptık ve maçın havası dağılıyor. Hafta içi oynayacağımız lig maçı içinde oyuncularımız değerlendirme adına çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"İYİ BİR KADRO OLUŞTURDUK"

"Sezon başı kampına savunma anlamında eksik oyuncularla gitmiştik" diyen Buruk, "Hem savunma hem de forvet anlamında transferlerimiz oldu. Asıl lig başladıktan sonra ihtiyacımız olan bölgelerde değişikliğe gittik. Son gün yaptığımız takviyelerle kadromuzu tamamladık. Şu an daha güvenli ve oturmuş tecrübe anlamında bu ligi iyi bilen oyuncuları kadromuza kattık. İyi bir kadro oluşturduk. Yaptığımız transferlerle daha güçlü olduğumuza inanıyorum. Epureanu da sakatlıktan döndü. Bizim için yeni transfer olmuş sayılır. Değerli, önemli oyuncuların olduğu iyi kadro olduğunu düşünüyorum. Sivasspor maçıyla birlikte tekrardan üst sıralara çıkmak için oynayacağız. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur" şeklinde konuştu.