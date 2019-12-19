Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Skor güzel ama oyun olarak çok iyi bir oyun yoktu. Rakibimize birçok fırsat verdik" dedi.



Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında Medipol Başakşehir evinde Hekimoğlu Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, bu tür maçların çok zor olduğunu söyleyerek, "Zor bir maç oldu. Konsantrasyon ile bu maçları önemsemek, değerini bilmek çok önemliydi. Bugün oyunun genelinde oynanan oyun bunu çok göstermedi. Çok istediğimiz, zevk aldığımız, beğendiğimiz, hayal ettiğimiz oyun olmadı. 2-0 kazandık ama hem oyuncularım adıma hem takım adıma daha büyük beklentilerim var. İnşallah bunu oyun olarak da geliştiririz. Skor güzel ama oyun olarak çok iyi bir oyun yoktu. Rakibimize bir çok fırsat verdik. Ben Hekimoğlu Trabzonspor futbolcularını kutlamak istiyorum. Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettiler zaman zaman bizden daha iyi işler yaptılar. Benim maçtan sonraki duygularım çok iyi değildi, soyunma odasına mutlu girmedim" dedi.



"Genç oyuncuları oynatmak önemliydi"



Arda Turan'ın son durumu hakkında soruyu cevaplayan Buruk, "Arda'nın bir sakatlığı var belinden. O yüzden bugün takımla birlikte değil. Bugüne baktığımızda belki diğer oyunculara çok örnek olacak Demba Ba gibi, Clichy gibi Gökhan gibi aslında takımın en yaşlı isimlerinin maçı en çok önemseyen oyuncular olduğunu söylemek isterim. Zaman zaman iyi işler yaptılar, sahada önemsediler. Genç oyuncuları oynatmak önemliydi. Muhammed sağ bekte 90 dakika oynadı. Diğer Muhammet Aslantaş sonradan girdi penaltıyı ona attırdık. Genç oyuncuların oynaması gol atması önemli. Bizi de, Türk futbolundaki herkes gibi sevindiriyor. İlerde bu tür oyunculara ilerde umarım daha fazla şans veririz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL