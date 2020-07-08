Okan Buruk: "Son 3 maçı kazandığımız takdirde şampiyonluğu kazanacağız" - Son Dakika

Okan Buruk: "Son 3 maçı kazandığımız takdirde şampiyonluğu kazanacağız"

- Okan Buruk: "Son 3 maçı kazandığımız takdirde şampiyonluğu kazanacağız" Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kalan maçlarını kazanmaları durumunda şampiyon olacaklarını söyledi.

- Okan Buruk: "Son 3 maçı kazandığımız takdirde şampiyonluğu kazanacağız"

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İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kalan maçlarını kazanmaları durumunda şampiyon olacaklarını söyledi.

Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşı karşıya geldiği Denizlispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, zor bir müsabaka geçireceklerinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Rakibimizin son haftalarda aldığı sonuçlar, teknik direktör değişikliği ve puan tablosundaki yeri her şeyiyle kapanacaklarını gol imkanı vermek istemeyeceklerini biliyorduk. İlk 45 dakikada girdiğimiz pozisyonlar oldu. Rakibmizie ilk 45 dakika pozisyon vermedik. İkinci yarının başından itibaren ataklarımız vardı. Golü bekleyen takımdık. Bir tane de çok net pozisyon verdik. 1-0 geriye düşebilirdik. Devamında duran top golü ve penaltı ile 2-0 istediğimiz sonuçtu. Rakip atakları oldu. Daha iyi çıkışlarla 3. golü bulabilirdik. Oyuncu değişikliklerinde de ofansif oyuncular aldım ama 3'ü bulamadık. Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Artık son 3 maç diyeceğiz. Sadece Trabzonspor ve Başakşehir şampiyonluk yarışında kaldı. Trabzonspor'un yarın oynayacağı maçı bekleyeceğiz. Önde olan takımız. Son 3 maçı kazandığımız takdirde şampiyonluğu kazanacağız. 3 gün arayla 2 maç oynadık. Buradan 6 puanla ve gol yemeden geçmek bizim için önemli ve değerli. Oyuncularıma teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"VAR hakemi izlemeye çağırsaydı hakem penaltıyı verecekti"

Buruk, müsabakanın hakemi Abdulkadir Bitigen'in ilk yarıda Demba Ba'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyona penaltı vermemesiyle ilgili olarak, "Onlar için de zor. Baskı altında geliyorlar. İlk yarıdaki Demba Ba'nın pozisyonu ben kenardan tam göremedim ama izledim net bir müdahale var. VAR hakemi izlemeye çağırsaydı hakem de penaltıyı verecekti. Bana göre yüzde 90 penaltı olarak görüyorum. Darbe yeterli mi diye düşündüler. Hakem VAR'a gitseydi penaltıyı verebilirdi. İkinci penaltı çok netti. Mustafa Yumlu da elle oynadığını söyledi. Genel olarak futbolcu ve hakemler üzerinde baskı var. Seyircisiz maçlar daha da zor oluyor. Eskiden seyirci baskısı vardı. Şimdi kulübe ve yönetici baskısı var. Söyledikleri her şey hakemlerin kulağına gidiyor. Bazen bu seslerden etkilenebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Başakşehir, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 00:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okan Buruk: 'Son 3 maçı kazandığımız takdirde şampiyonluğu kazanacağız' - Son Dakika Spor
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