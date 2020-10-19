Okan Buruk: "Sorumluluklarımızın farkındayız" - Son Dakika

Okan Buruk: "Sorumluluklarımızın farkındayız"

19.10.2020 12:20

- Okan Buruk: "Sorumluluklarımızın farkındayız" Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: "Kazanacağımız her puan ülke futbolu için önemli" "Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız" Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Leipzig maçı öncesi, "Zorlu bir gruptayız.

- Okan Buruk: "Sorumluluklarımızın farkındayız"

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk:

"Kazanacağımız her puan ülke futbolu için önemli"

"Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız"

İSTANBUL - Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Leipzig maçı öncesi, "Zorlu bir gruptayız. Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Kendi sorumluluklarımızın yanı sıra Türk futbolu için de önemli bir organizasyondayız" dedi.

Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında yarın Leipzig'e konuk olacak olan Medipol Başakşehir, İstanbul Havalimanı'ndan Almanya'ya hareket etti. Seyahat öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Öncelikle ilk hediyeyi Trabzonspor galibiyeti ile oyuncularım verdi. İnşallah ikinci hediyeyi de alırız Almanya'dan. Çok zor bir maç. Üç gün arayla iki deplasman yapıyoruz. Geçen sene de benzer bir maceradaydık. Zorlu bir gruptan başarı ile çıkmıştık. Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Kendi sorumluluklarımızın yanı sıra Türk futbolu için de önemli bir organizasyondayız. Kazanacağımız her puan ülke puanı için önemli. Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Yaptığımız analizler, çok genç ve dinamik bir takım bizi bekliyor. Lider durumdalar. Biz mücadelemizi, taktiklerimizi en iyi ve doğru şekilde ortaya koymak önemli. Bizim takımımızda da önemli oyuncular var. Bu maçlarda performanslarını biraz daha yukarı çekmesi gerekiyor. Bu arenada ilk defa oynayacak oyuncularımız da var. Zorlu bir maç zorlu bir gruptayız. En iyisini yapmaya çalışacağız. Sonuç bazen istediğiniz gibi olur bazen olamaz" diye konuştu.

"Kendimize güvenimiz artıyor"

Takım olarak kendilerine güvenlerinin arttığını belirten Buruk, "Chadli yok. Azubuike ve Hasan Ali sakat. Onun dışında eksiğimiz yok. Guiliano'nun maç eksiği var. Yavaş yavaş onu takıma sokacağız. Trabzonspor maçında oynayan yeni oyuncularımız vardı. Mental olarak iyi durumdayız. Kendimize olan güvenimiz artıyor. Son maçta da bunu gördük. Hazır olacağımızı düşünüyorum. Kısa bir aralık. Trabzon'dan döndük, gece antrenman yaptık, şimdi gidiyoruz. Oyuncularımızı maça kadar en doğru şekilde hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Devler Liginde makas açıldı"

Şampiyonlar Ligi arenasında takımların arasında maddi olarak makasın açıldığına dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Geçen sene çeyrek finalden döndük. Bu sene de ayı şekilde devam edeceğiz. Sivasspor'a da başarılar diliyorum. En iyi performanslarını sergileyecektir. Biz de hem kendimiz hem de ülke futbolu için mücadele edeceğiz. Motivasyonumuzun fazla olması gerekiyor. Umarım futbol şansımız da yanımızda olur. Ben futbolcu olarak bir çok maça çıktım Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdiki zamana baktığımızda makas biraz daha açılmış gibi. Önceden Real Madrid, Barcelona gibi takımlara kendi sahanızda oynadığınızda biraz daha avantalıydınız, başa baş oynuyordunuz, yeniyordunuz ama şimdi makas açıldı. Maddi şartların çok daha fazla değiştiğini görüyoruz. İngiltere'de, Almanya'da, İspanya'da görüyoruz bunları. Bizim bütçemiz belki o takımların bir oyuncusun bütçesi kadar. Ama sahada 11'e 11 mücadele var. Elinizden gelenin en iyisini yaparsanız sonuç gelecektir. Biz de en zor gruba düşen bir takımız" şeklinde konuştu.

Okan Buruk: Sorumluluklarımızın farkındayız
Okan Buruk: Sorumluluklarımızın farkındayız
Okan Buruk: Sorumluluklarımızın farkındayız
Okan Buruk: Sorumluluklarımızın farkındayız

Başakşehir, Okan Buruk, Leipzig, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okan Buruk: 'Sorumluluklarımızın farkındayız' - Son Dakika Spor

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