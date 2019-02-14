Okan Buruk: "Stresli ve Baskı Altında Olunacak Bir Karşılaşma"
7 dakika önce
- Antrenmandan görüntüler Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklaması RİZE - Spor Toto Süper Lig'de 16 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, "Çıkışımızı sürdürmek için bu tür maçlarda Bursaspor gibi biz de kazanmak istiyoruz.
- Antrenmandan görüntüler
Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklaması RİZE - Spor Toto Süper Lig'de 16 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, "Çıkışımızı sürdürmek için bu tür maçlarda Bursaspor gibi biz de kazanmak istiyoruz. İki takım için de çok zor bir karşılaşma." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:40 Kaynak: AA
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