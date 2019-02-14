Okan Buruk: "Stresli ve Baskı Altında Olunacak Bir Karşılaşma"

- Antrenmandan görüntüler Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklaması RİZE - Spor Toto Süper Lig'de 16 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, "Çıkışımızı sürdürmek için bu tür maçlarda Bursaspor gibi biz de kazanmak istiyoruz.

- Antrenmandan görüntüler

Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklaması RİZE - Spor Toto Süper Lig'de 16 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, "Çıkışımızı sürdürmek için bu tür maçlarda Bursaspor gibi biz de kazanmak istiyoruz. İki takım için de çok zor bir karşılaşma." dedi.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fenerbahçe, Konyaspor Mesaisine Başladı

Spor Toto Süper Ligde En Fazla Türk Futbolcu Oynatan Takım Bursaspor Oldu

Afjet Afyonspor'da Yusuf Şimşek Dönemi Resmen Başladı

Beşiktaş, Sağanak Yağmur Altında Çalıştı