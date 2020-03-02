Okan Buruk'tan 2 değişiklik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okan Buruk'tan 2 değişiklik - Son Dakika

Okan Buruk'tan 2 değişiklik

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, hafta içinde oynadıkları Sporting Lizbon maçının 11'inden 2 değişiklik yaparak sahaya çıktı.

Okan Buruk'tan 2 değişiklik, System.String[]

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, hafta içinde oynadıkları Sporting Lizbon maçının 11'inden 2 değişiklik yaparak sahaya çıktı.

Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, bu zorlu mücadeleye hafta içinde UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş müsabakasında Sporting Lizbon'u 4-1 yenerek adını son 16'ya yazdırdığı maçın 11'inden 2 değişiklik yaptı. Buruk, Azubuike'nin yerine Mahmut'a, Demba Ba'nın yerine de Crivelli'ye şans verdi.

Okan Buruk, Gaziantep FK karşısında sahaya şu 11'le çıktı:

"Mert - Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy - Mahmut, İrfan, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli"

(İHA)

Sporting Lizbon, Okan Buruk, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başakşehir evinde 12 maçtır yenilmiyor
Demba Ba sonradan girdi, maçın yıldızı oldu Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 yendi Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan üçlü zirveyi reddetti

Son Dakika Haberleri
01:42 Nilperi Şahinkaya'dan müjdeli haber!
01:42 Teoman: Ben size küsüm!
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 03:10:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Okan Buruk'tan 2 değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]