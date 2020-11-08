Okan Buruk'tan 2 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları Konyaspor maçının 11'inde iki değişiklik yaparak Gençlerbirliği karşısına çıktı.

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, sahasında Geçlerbirliği ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları Konyaspor müsabakasının ilk 11'inden iki değişiklik yaparak Gençlerbirliği mücadelesine çıktı.

Deneyimli çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Crivelli'nin yerine Demba Ba'ya, hafif sakatlığı sebebiyle kadroya alınmayan Skrtel'in yerine de Ponck'a yer verdi.

Turuncu-lacivertliler, karşılaşmaya şu 11'le çıktı:

"Mert - Rafael, Ponck, Epureanu, Bolingoli - Aleksic, İrfan, Visca, Berkay, Deniz - Demba Ba" - İSTANBUL