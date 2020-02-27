Okan Buruk'tan 4 değişiklik - Son Dakika
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Okan Buruk'tan 4 değişiklik

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Sporting Lizbon'u ağırlayan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, deplasmanda oynanan ve 3-1 kaybettikleri ilk maçın 11'inden 4 değişiklik yaparak sahaya çıktı.

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UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Sporting Lizbon'u ağırlayan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, deplasmanda oynanan ve 3-1 kaybettikleri ilk maçın 11'inden 4 değişiklik yaparak sahaya çıktı.


Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fatih Terim Stadı'nda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, bu zorlu mücadeleye deplasmanda 3-1 kaybettikleri müsabakanın 11'inden 4 değişiklik yaparak çıktı. Buruk, cezalı olan Crivelli'nin yerine Aleksic'i sahaya sürerken ayrıca Ponck ile Epureanu, hafif sakatlığı bulunan Mahmut ile Azubuike'yi ve Gulbrandsen'le de Elia'yı değiştirdi.


Okan Buruk, Sporting Lizbon karşısında sahaya şu 11'le çıktı:


"Mert - Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy - Azubuike, İrfan, Visca, Aleksic, Elia, Demba Ba"


Mehmet Topal bronşite yakalandı


Ayrıca ağır bronşite yakalanan ve yaklaşık 20 gündür tedavi gören Mehmet Topal kadroya alınmadı. Deneyimli futbolcunun ligde oynanacak Gaziantep FK maçında da görev alması beklenmiyor. - İSTANBUL

Sporting Lizbon, Okan Buruk, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
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