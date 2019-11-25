Son Dakika Haberleri: Okan Buruk'tan Galatasaray maçı öncesi motivasyon konuşması
Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Galatasaray maçı öncesi motivasyon konuşması - Son Dakika Spor

Okan Buruk'tan Galatasaray maçı öncesi motivasyon konuşması

6 saat önce

Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktörleri Okan Buruk'un Galatasaray maçı öncesinde soyunma odasında yaptığı konuşmayı paylaştı.

Okan Buruk'tan Galatasaray maçı öncesi motivasyon konuşması, System.String[]

Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktörleri Okan Buruk'un Galatasaray maçı öncesinde soyunma odasında yaptığı konuşmayı paylaştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 1-0 kazandıkları maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, soyunma odasında şu konuşmayı yaptı;

"Dışarıdaki herkes sizden bahsediyor. Sokaktaki insanların favorisi sizsiniz. Yukarıya doğru giden sizsiniz. Kendinize güvenecek olan sizsiniz. Bugün kazanacak olan yine sizsiniz. Çıkın kazanın. Tekrar sevinelim, tekrar kutlayalım."


Galatasaray, Başakşehir, Okan Buruk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:40 Kaynak: DHA
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