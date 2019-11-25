Okan Buruk'tan Galatasaray maçı öncesi motivasyon konuşması

Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktörleri Okan Buruk'un Galatasaray maçı öncesinde soyunma odasında yaptığı konuşmayı paylaştı.

Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu 'nda 1-0 kazandıkları maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, soyunma odasında şu konuşmayı yaptı;

"Dışarıdaki herkes sizden bahsediyor. Sokaktaki insanların favorisi sizsiniz. Yukarıya doğru giden sizsiniz. Kendinize güvenecek olan sizsiniz. Bugün kazanacak olan yine sizsiniz. Çıkın kazanın. Tekrar sevinelim, tekrar kutlayalım."