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Okan Buruk'tan Galatasaray maçı öncesi motivasyon konuşması
6 saat önce
Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktörleri Okan Buruk'un Galatasaray maçı öncesinde soyunma odasında yaptığı konuşmayı paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:40 Kaynak: DHA
Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktörleri Okan Buruk'un Galatasaray maçı öncesinde soyunma odasında yaptığı konuşmayı paylaştı. Ali Sami Yen Spor
Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
'nda 1-0 kazandıkları maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, soyunma odasında şu konuşmayı yaptı;
"Dışarıdaki herkes sizden bahsediyor. Sokaktaki insanların favorisi sizsiniz. Yukarıya doğru giden sizsiniz. Kendinize güvenecek olan sizsiniz. Bugün kazanacak olan yine sizsiniz. Çıkın kazanın. Tekrar sevinelim, tekrar kutlayalım."
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