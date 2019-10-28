Son Dakika Haberleri: Okan Buruk'tan iki değişiklik
Son Dakika Güncel Okan Buruk'tan iki değişiklik

Okan Buruk'tan iki değişiklik

55 dakika önce

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Wolfsberger maçındaki 11'den iki değişiklik yaparak Trabzonspor karşısına çıktı.

Okan Buruk'tan iki değişiklik, System.String[]

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Wolfsberger maçındaki 11'den iki değişiklik yaparak Trabzonspor karşısına çıktı.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Başakşehir-Trabzonspor mücadelesinde turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, hafta içinde oynanan Wolfsberger karşılaşmasına göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Buruk, Ponck ve Mehmet Topal'ın yerine bordo-mavililer karşısında Epureanu ve Azubuike'ye şans verdi.

Medipol Başakşehir, Trabzonspor müsabakasına şu 11 ile çıktı:

"Mert- Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy - Azubuike, Visca, Mahmut, İrfan, Gulbrandsen - Crivelli"

(İHA)

Trabzonspor, Başakşehir, Okan Buruk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Gökhan Günaydın, İBB şirketinde yönetim kurulu başkanlığına getirildi
Son dakika: ABD'den skandal YPG açıklaması: Suriye'deki petrol sahaları YPG için önemli bir kaynak olabilir Son dakika: MSB: Rusya Askeri Heyeti ile Güvenli Bölge çalışmalarında birinci gün tamamlandı HDP'den bir skandal daha! İstiklal Marşı'nı okumadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2019 21:56:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okan Buruk'tan iki değişiklik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]