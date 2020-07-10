Okan Buruk'tan Manchester United yorumu - Son Dakika

Okan Buruk'tan Manchester United yorumu

BeIN Sports'a konuşan Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Kendi aramızda sıralama yapmıştık. 7. sıraya Manchester United'ı koymuştuk. Hepsi güçlüydü ama belki de en güçlüsüyle eşleştik.

BeIN Sports'a konuşan Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:


"Kendi aramızda sıralama yapmıştık. 7. sıraya Manchester United'ı koymuştuk. Hepsi güçlüydü ama belki de en güçlüsüyle eşleştik. Bir yandan da mutluyuz, United'a karşı oynayacağımız için. Ne olacağı belli olmaz, futbolda her şey olabilir. Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. 10 maçtır kaybetmiyorlar, önemli bir yoldalar. Son 8'e kalmak çok önemli ama öncelikle Copenhag maçını düşünüyoruz. Manchester karşısına çıkarsak da elimizden gelenin en iyisini yapacağız.



"PUAN FARKINI DEĞİL, KENDİ MAÇLARIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"


Ligde tek düşüncemiz Konyaspor maçı. Aradaki puan farkını ya da rakibimizin maçını değil, kendi maçlarımızı düşünüyoruz. Büyük avantajımız var ama konsantrasyonumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Copenhag maçına şampiyon gidersek büyük bir motivasyon olacak. Maçların seyircisiz oynanmasına alıştık. Büyük takımlar için daha önemli tabiki taraftar. Dediğim gibi öncelikli hedefimiz önce Copenhag sonra Manchester United... Manchester United'a karşı ayağım kırık olduğu için oynayamamıştım ama büyük bir zaferdi.


"SEZON BAŞINDA BU BAŞARILARI HAYAL EDİYORDUM"


Başakşehir takımı benden önce de şampiyonluklara yaklaşan, Avrupa'da önemli maçlara çıkan bir takımdı. Sezon başında tabi bunlar hayal ettiğimiz şeylerdi. Copenhag'ı geçersek Manchester United maçı hem benim hem de Başakşehir'in kariyeri için önemli bir sınav olur."


Manchester United, Okan Buruk, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:46 

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Manchester United yorumu - Son Dakika Spor
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