Okan Buruk'tan Sporting mesajı:

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek liderliğe yükselen Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalar yaptı.



İşte Okan Buruk'un açıklamaları;



"Çaykur Rizespor'un hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum. İyi mücadele ediyorlar. Yoğun tempoya alışmak gerekiyor. 3 gün sonra maçımız var. Elimizden geldiğince oyuncularımızı dinlendireceğiz. Oradaki hedefler yorgunluğun önüne geçebilir." dedi.



"AVRUPA'DA HEDEFİMİZ VAR"



"Türkiye için önemli bir karşılaşma olacak. Burada hedefimiz var. Bütün taraftarları bizi desteklemeye davet ediyorum. 2-0 olabilir, neden olmasın. Turdan umudu kesmiş değiliz." dedi.



"3. değişiklik için yedek forvet oyuncumuz yoktu. Enzo yoktu. Genç arkadaşımız Muhammet vardı ama Skrtel'in attığı son dakika golleri aklıma geldi. Özellikle kafa toplarında başarısı aklıma geldi. O da golü attı. Bugün lider olmak çok önemliydi inşallah böyle devam edeceğiz." dedi.



