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Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray-Alanyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray-Alanyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Okan Buruk\'tan sürpriz tercih! Galatasaray-Alanyaspor maçında ilk 11\'ler belli oldu
25.11.2023 - 17:24,  Güncelleme: 17:30
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Serkan Tokat görev yapacak.

ASLAN SON MAÇINDA YENİLDİ

Ligde ilk haftayı beraberlikle kapatıp ardından 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı ekip, milli maç arası öncesinde son müsabakada Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Ligdeki yenilmezlik ünvanını kaybeden Galatasaray, haftaya 31 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla arkasında ikinci sırada girdi.

ALANYASPOR'UN DURUMU

Alanyaspor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 10 puan topladı. Son 4 lig maçında puan alamayan Akdeniz temsilcisi, 13. hafta öncesinde 17. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray XI: Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Kazımcan, Ndombele, Torreira, Barış Alper, Mertens, Zaha, Mauro Icardi.

Alanyaspor XI: Ertuğrul, Lima, Furkan, Efecan, Fer, Oğuz, Janvier, Sisto, Fatih, Eduardo, Balkovec.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray-Alanyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray-Alanyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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