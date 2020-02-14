Okan Buruk'tan tek değişiklik - Son Dakika
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Okan Buruk'tan tek değişiklik

6 saat önce

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları DG Sivasspor'un maçının ilk 11'inden tek değişiklik yaparak Beşiktaş karşısına çıktı.

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları DG Sivasspor'un maçının ilk 11'inden tek değişiklik yaparak Beşiktaş karşısına çıktı.


Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, siyah-beyazlıların karşısına geçtiğimiz haftaki Sivasspor mücadelesinin 11'inden tek değişiklik yaparak çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, defansta Pock'un yerine bu karşılaşmada Skrtel'e yer verdi:


Başakşehir'in Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle:


"Mert - Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara - İrfan, Mahmut, Visca, Ba, Elia - Crivelli" - İSTANBUL

Başakşehir, Okan Buruk, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:59 Kaynak: İHA
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