Okan Buruk'tan Trabzonspor itirafı:

Süper Lig'de Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk maç sonunda açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "İlk yarıda oyuncularımın üzerinde bir yorgunluk vardı, Avrupa maçı oynadık. Rakibe çok şut attırdık, ikinci yarıya daha iyi başladık. Devre arası konuşmamız da etkili oldu. Günün sonunda 1 puan Trabzon deplasmanında kötü değil" dedi.



Okan Buruk sözlerini, "Erken gol yemesek maçı kazanabilirdik. İki takımın oyuncularını da tebrik ederim. 1 puan iki taraf için de kötü değil, aynı şeyleri düşünüyoruzdur. İki takım da Türkiye'ye güzel futbol seyrettiriyor. Ben Trabzonspor'u da beğeniyorum, başarılar dilerim" ifadeleriyle tamamladı.



