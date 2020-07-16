Okan Buruk tarihi başarıya çok yakın! Şampiyonluk gelirse 5. isim olacak... - Son Dakika

Okan Buruk tarihi başarıya çok yakın! Şampiyonluk gelirse 5. isim olacak...

Medipol Başakşehir'deki ilk sezonunda şampiyonluğa çok yakın olan Buruk büyük bir başarıya imza atmaya bir adım uzakta.

Medipol Başakşehir'deki ilk sezonunda şampiyonluğa çok yakın olan Buruk büyük bir başarıya imza atmaya bir adım uzakta.

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Daha önce Süper Lig'de yalnızca 4 ismin hem hem de futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaşan başarılı isimler arasına, Okan Buruk da adını yazdırmaya hazırlanıyor.


Buruk'un Başakşehir'i, ligin bitimine 2 hafta kala 66 puan topladı ve en yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde zirvede yer alıyor.


Turuncu-lacivertli ekip, bu hafta sonu HES Kablo Kayserispor'u yenmesi halinde, Trabzonspor'un oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının sonucuna bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.


Güneş, Kocaman, Sağlam ve Hamzaoğlu


Süper Lig tarihinde hem futbolculuğu hem de teknik adamlığı döneminde şampiyonluk sevinci yaşayan 4 isim Şenol Güneş, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman ve Hamza Hamzaoğlu olmuştu.


Trabzonspor'un unutulmaz kalecilerinden olan Şenol Güneş, bordo-mavili takımın kazandığı 6 şampiyonlukta da kaleyi koruyan isimdi. Güneş, teknik adam olarak ise 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Beşiktaş ile üst üste iki şampiyonluk sevinci yaşadı.


Ertuğrul Sağlam ise 1994-1995 sezonunda futbolcu olarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sağlam, teknik direktör olarak da Bursaspor'un 2009-2010 sezonunda kazandığı ilk ve tek şampiyonlukla adını tarihe yazdırdı.


- Kocaman ve Hamzaoğlu aynı takımlarla kupaya ulaştı


Aykut Kocaman ise hem teknik adam hem de futbolcu olarak Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan isim olmayı başardı.


Futbolcu olarak 1988-1989 ve 1995-1996 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşayan Kocaman, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak da 2010-2011 sezonunda mutlu sona ulaştı.


Hamza Hamzaoğlu da Galatasaray'da, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de başardığı gibi futbolculuğu döneminde 2, teknik adam olarak 1 şampiyonluk sevincini yaşadı.


Hamzaoğlu, Galatasaray'ın formasını giydiği dönemde 1992-1993 ve 1993-1994'te üst üste iki şampiyonluk yaşarken, teknik direktör olarak da 2014-2015'te sarı-kırmızılı takımı teknik direktör olarak şampiyonluğa taşıdı.


Okan Buruk, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:09 

Son Dakika Spor Okan Buruk tarihi başarıya çok yakın! Şampiyonluk gelirse 5. isim olacak... - Son Dakika Spor
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