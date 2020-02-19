Okan Buruk: Tek hedefimiz avantajlı bir skorla dönerek turu geçmek

"Robinho önümüzdeki hafta aramıza katılacak"

"Türkiye Ligi'nde tarih yazmak istiyoruz"

Caicara: İyi bir sonuçla Türkiye'ye dönmek istiyoruz

Türkiye Ligi'ne herkesin saygı duyması lazım"

İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bu turu da geçmek, benim, futbolcularımın ve kulübün geleceği için çok önemli. Tek hedefimiz buradan avantajla dönüp turu geçen taraf olmak. Hedeflerimiz var ve inşallah kendimiz için bir tarih daha yazma fırsatı olur" dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ve öğrencisi Junior Caiçara maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Avrupa kupalarına katılım için ülke puanının önemli olduğunu söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bu tura yakışır şekilde oyun ve skor anlamında kendimizi hazırladık. Eşleşme belli olduğundan beri, uzun zamandır rakibimizi doğru bir şekilde analiz ettiğimize inanıyoruz. Hem Avrupa turnuvalarında kalan tek takımız hem de ülkemizin gelecek yıl Avrupa kupalarına katılımı için puan çok önemli. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım için. Bu tur bizim için çok önemli. Türkiye'yi bulunduğu durumda tutmalıyız" diye konuştu.

"TEK HEDEFİMİZ AVANTAJLI BİR SKORLA DÖNEREK TURU GEÇMEK"

Turu geçerek tarih yazmak istediklerini belirten Buruk, "Şimdiye kadar aldığımız galibiyetler, özellikle gruptan çıkışımız çok önemliydi. Bu turu da geçmek, benim, futbolcularımın ve kulübün geleceği için çok önemli. Tek hedefimiz buradan avantajla dönüp turu geçen taraf olmak. Hedeflerimiz var ve inşallah kendimiz için bir tarih daha yazma fırsatı olur. Eğer yarışıyorsanız bu temponun içine girmek zorundasınız. Bununla ilgili hiçbir şikayetimiz yok" dedi.

"ROBINHO ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ARAMIZA KATILACAK"

Sakatlığı bulunan Robinho'nun 2-3 sene daha rahat oynayacağını düşündüğünü ifade eden Okan Buruk, "Robinho önümüzdeki hafta bize katılacak. Belki pazartesi Rizespor maçında bizimle olabilir. Ben onunla birlikte çalışmaktan çok mutluyum. Hem futbolcu hem karakter olarak çok iyi bir kişi. Yaşına göre çok fazla çalışıyor. Sezon başında Junior ile birlikte takımın en iyi gelenlerinden biriydi. Kendisinden çok memnunuz. 2-3 sene daha rahat oynayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE LİGİ'NDE TARİH YAZMAK İSTİYORUZ"

Ligdeki şampiyonluk yarışından da bahseden Okan Buruk, "Türkiye Ligi en çekişmeli senesini yaşıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren 7 takım var. Fenerbahçe ve Beşiktaş puan olarak geride olsa da lig yarışlarını sürdürüyor. Bu durum kaliteyi artırıyor. Bizim hedefimiz Türkiye

Ligi'nde şampiyonluk yaşamak. Hedefimiz bu ve buna çok inanıyorum. İnşallah ligi birinci sırada bitirir, ayrı bir tarih yazarız. Bu maç bizim için bir tarih ama Türkiye Ligi'nde de tarih yazmak istiyoruz" diye konuştu.

CAICARA: İYİ BİR SONUÇLA TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYORUZ

Rakibi iyi analiz ettiklerini belirten Başakşehir'in Brezilyalı savunma oyuncusu Junior Caiçara ise "Rakibi çok iyi analiz ettik, onların kuvvetli ve zayıf yanlarını iyi biliyoruz. Çok farklı sistemlerde oynayabilen bir takım. Yarınki maç tamamen bizim performansımıza bağlı. İyi bir sonuçla Türkiye'ye dönmek istiyoruz. Biz iyi hazırlandık. Sürpriz yapıp iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE LİGİ'NE HERKESİN SAYGI DUYMASI LAZIM"

Portekiz Ligi ile Türkiye Ligi'nin karşılaştırması ile ilgili gelen bir soruya Caicara, "Elbette farklı ama Türkiye Ligi'nde de üst düzey ve zor bir futbol oynanıyor. Özellikle lider olduğunuzda rakiplerin motivasyonu çok yüksek oluyor. Portekiz futbolunda şampiyonluk için sadece Benfica Porto , Sporting ve Braga yarışır. Türkiye Ligi'ne genel olarak herkesin saygı duyması lazım" dedi.

Sporting Yardımcı Antrenörü Emanuel Ferro da sahalarında oynayacak olmalarından dolayı avantajlı olan taraf olduklarını ve mücadeleden galibiyet almak istediklerini ifade ederken, Portekiz ekibinin Arjantinli futbolcusu Rodrigo Battaglia, zorlu bir maç olacağını ancak büyük bir maç çıkararak karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirtti.

Öte yandan iki takım da karşılaşma öncesi son antrenmanlarını yaparak karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.