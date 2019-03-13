Okan Buruk: "Tekrar Deplasmanda Kazanmak İçin Elimizden Geleni Yapacağız"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Burak, Atiker Konyaspor ile oynayacakları maç öncesi tekrar deplasmanda kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Burak, Atiker Konyaspor ile oynayacakları maç öncesi tekrar deplasmanda kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Süper Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor. Çaykur Rizespor Didi Stadyumu'nda gerçekleşen antrenman öncesi Teknik Direktör Okan Burak, açıklamalarda bulundu. Buruk, deplasmanda oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Deplasmanda çok zorlu bir müsabakaya çıkacağız. Atiker Konyaspor'un gücünü biliyoruz. İç sahada seyirci bakımından en dolu tribünlere oynayan takımlardan biri ve etkili bir seyirciye sahip. Özellikle son haftalarda istedikleri sonucu alamasa da üst sıraları hedefleyen bir takım. Kendi oyun anlayışı içerisinde taktiksel olarak dizilişlerine, oyun içerisindeki aksiyonlarına sabit kalan bir takım. Özellikle bizim deplasmanda 3 maçlık bir galibiyet serimiz vardı. Fenerbahçe maçıyla bunu kaybetmiştik. Tekrar deplasmanda kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



Musa Çağıran: "İyi konumdayız, devamını getirmek istiyoruz"



Çaykur Rizespor'da zor bir sakatlık dönemi geçiren Musa Çağıran ise iyi bir konumda olduklarını belirterek, "Öncelikle çok büyük bir süreçten çıktık. Zor bir sakatlık geçirdim. Yaklaşık 4 buçuk, 5 ay sürdü hazır olmam. Allah'a hamd olsun döndüm, ilk maçımı da oynadım. Hem kendim için hem takımım için çok iyi geçen bir maç oldu. 5 ayın üstüne kendi adıma mütevazı olmak gerekirse fena maç oynamadığımı düşünüyorum. İyi bir performans gösterdim, inşallah bunun devamını getiririm. Önemli olan bu. Şu an takım adına da kendi adıma da çok iyi konumdayız. Bunun devamını getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



25 yıl sonra geçmiş olsun ziyareti



10 Şubat 1993 tarihinde Galatasaray – Trabzonspor maçında ayağı kırılan Okan Buruk'a o gün çok üzülen ve hiç aklından çıkartamayan Deniz Denizli Sandıkçı antrenman öncesinde çok sevdiği Okan Buruk'u görmeye geldi. 25 yıl önce sakatlanan Okan Buruk'u sakatlandığı günden bugüne ziyaret etmek istediğini dile getiren Sandıkçı, "Fazla maç izleyen biri değilim. Eşimin Galatasaraylı olduğundan Galatasaray - Trabzonspor maçını izlerken Okan Buruk'un sakatlandığını gördüm. Çok üzüldüm. O gün hastaneye gidemedik, sonrasında da geçmiş olsuna gidemedik. 25 yıl sonra kısmet bugüneymiş" ifadelerini kullandı. - RİZE

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