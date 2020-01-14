Okan Buruk: "Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Okan Buruk: 'Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız' - Son Dakika Spor

Okan Buruk: "Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız"

30 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Kırklarelispor ile sahasında 1-1 berabere kalan Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk maçın ardından konuştu.

Okan Buruk:

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Kırklarelispor ile sahasında 1-1 berabere kalan Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk maçın ardından konuştu. Buruk, ikinci maçta turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Kırklarelispor'u konuk eden ve uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İlk maçta skor üstünlüğü yakalamak istediklerini söyleyerek sözlerine başlayan Okan Buruk, "Maçtan önceki hedefimiz, ilk maçta skor üstünlüğü yakalayıp ikinci maça rahat şekilde çıkabilmekti. İlk yarıda ofansif anlamda üretkenliğimizin az olduğunu düşünüyorum. Rakibimiz beklediğimiz gibi sahasında savunma yapacaktı. Bundan önceki turlarda da bunu yaptı. Biraz daha dikine oynayabilseydik daha fazla pozisyonumuz olurdu. İkinci yarıda Crivelli, Demba Ba ve Visca'yı oyuna sokup savunmadan oyuncu azalttık. Pozisyonlar ada girdik. İki takım için de heyecanlı oldu. VAR kararları vardı, verilen ve verilmeyen goller oldu. İki takım için de güzel bir maç oldu. Kırklarelispor'u mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bir sonraki maçta çıkıp turu geçmek için oynayacağız. Son dakikada yediğimiz gol tur için avantajı ortadan kaldırdı. Savunma yönü ağırlıklı bir takım rakibimiz ve ikinci maçta da bunu sürdürecektir. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kırklarelispor, Türkiye Kupası, Başakşehir, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Medipol Başakşehir, Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı
Espanyol, Marcao için 5 milyon euroluk teklif yaptı İtalyanlar yazdı: Merih'in Avrupa Şampiyonası'na yetişmesi çok zor Dalila Jakupovic, nefes almakta zorlanınca maçı yarıda bıraktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 19:13:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Okan Buruk: "Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]