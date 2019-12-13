Okan Buruk: "UEFA Kupası'nı kazandığımızda..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Okan Buruk: 'UEFA Kupası'nı kazandığımızda...' - Son Dakika Spor

Okan Buruk: "UEFA Kupası'nı kazandığımızda..."

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi'nde Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup eden Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk:

UEFA Avrupa Ligi'nde Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup eden Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.


İşte Okan Buruk'un açıklamaları;


"Ülke puanı için gruptan çıkmak çok değerliydi. En başından beri bunu söyledik. Bu bizim için çok önemliydi. Ülkemize, buna sevinecek herkese bunu armağan ediyoruz. Böyle bir başarıya ihtiyaç vardı. Bir Türk olarak gurur duyuyorum"


TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ


Her maça çok önem verdik, her maça elimizdeki en iyi 11 ile çıktık. Şubat'tan sonra Avrupa'da olmak Türkiye için çok önemli.


UEFA KUPASI'NI KAZANDIĞIMIZDA...


UEFA'yı kazandığımızda da son dakikalarda Milan'a attığımız golle içeride kalmıştık. Futbolcu olarak bu başarıları kazandım, inşallah teknik adam olrak da olurum. Tabii ki hemen hedef UEFA Kupası'nı kazanmak demek zor ama tur geçmek için elimizden geleni yapacağız.

Okan Buruk, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:22 
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