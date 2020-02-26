Okan Buruk: "UEFA Kupası'nı kazanmak mucizeydi! Galatasaray..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Okan Buruk: 'UEFA Kupası'nı kazanmak mucizeydi! Galatasaray...' - Son Dakika Spor

Okan Buruk: "UEFA Kupası'nı kazanmak mucizeydi! Galatasaray..."

6 saat önce

Okan Buruk, basın toplantısında Galatasaray ile 2000 yılında kazandıkları UEFA Kupası hakkında da konuştu ve şu sözleri kullandı;Üst üste maç oynamak ve Avrupa'da oynamak güzel... Bu tarihte Avrupa'da mücadele eden bir takımımız var, bunun değerini biliyoruz.

Okan Buruk:

Okan Buruk, basın toplantısında Galatasaray ile 2000 yılında kazandıkları UEFA Kupası hakkında da konuştu ve şu sözleri kullandı;


Üst üste maç oynamak ve Avrupa'da oynamak güzel... Bu tarihte Avrupa'da mücadele eden bir takımımız var, bunun değerini biliyoruz. İlk maçın skor dezavantajını da biliyoruz.


Elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Sonuç ne olur ne olmaz bakacağız. Takımıma güveniyorum. Attığımız gol bizi yarına diri tutuyor.


"MUCİZEYDİ, GALATASARAY'DA BAŞARDIK"


Avrupa'da kupa kazanmak bir Türk takımı için mucizeydi. Galatasaray'da biz bunu başardık. Şimdi tek Türk takımı olarak kupadayız. Hoca olarak gurur verici.


Ülke puanı açısından çok önemli. Bunu hep önemsedik. Burada olma sebeplerimizden biri de bunu fazlasıyla önemsememizden kaynaklanıyor. Bütün Türk futbolseverleri bu maça davet etmek istiyorum. Gelip bizi desteklesinler. Sadece Başakşehir için değil, ülke için de çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Seyircimizin desteğini bekliyoruz.

Galatasaray, Okan Buruk, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:27 
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