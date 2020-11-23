Okan Buruk: Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız - Son Dakika

Okan Buruk: Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız

23.11.2020 11:34
Okan Buruk: Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız, System.String[]

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4'üncü haftasında yarın deplasmanda Manchester United ile oynayacağı maç için İngiltere'ye gitti.

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4'üncü haftasında yarın deplasmanda Manchester United ile oynayacağı maç için İngiltere'ye gitti. Teknik direktör Okan Buruk, yolculuk öncesi İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK İÇİN BİR ÇOK NEDENİMİZ VAR"Zor bir maça çıkacaklarını ancak kazanmaları için birçok nedenlerinin olduğunu belirten Buruk, "İlk maçları oynadık ve dönüş turuna geçtik. 3 maç var. İlki Manchester maçı. İlk maçı kazanarak iddiamızı gösterdik. 3'üncülük ve ilk 2 şansımız ortaya çıktı. Çok önemli bir maç oynayacağız. Kazanmak için bir çok nedenimiz var. Ülke puanını en öne koyuyoruz. Kulübümüz, Türk futbolu ve kendi başarımız için kazanmamız gereken bir maç. Bu maçların havası başka oluyor. Konsantrasyonu başka. Son Manchester maçı sonrası lige dönüşte konsantrasyon anlamında sıkıntı yaşamıştık. Şampiyonlar Ligi'ne oyuncuların konsantre olması başka. Fikstür çok yoğun, salı ve cumartesi günü maç oynayacağız. İyi yanı, Mart'a kadar milli maç yok. UEFA'nın da belirlediği fikstür de sert. Milli takım için de yoğun fikstür. Kendi milli takımımız için de Şenol hoca için de zor. En büyük zorluğu futbolcular yaşıyor. Birçok maç oynuyorlar. Psikolojik anlamda da virüs endişesi olan bir grup. Bu kadar maç oynayan oyuncular eleştiriler alıyor. Çok zor dönemden geçiyoruz, hoşgörülü olmalıyız. Bu zorlu günler içerisinde oyuncular robot değil, en iyisini yapmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu. "SON TESTLERİ NEGATİF ÇIKAN MERT KADRODA, ALEKSIC, MEHMET TOPAL VE CRIVELLI YOK"Takımdaki eksikleri de değerlendiren Buruk, "Mert, 10 gündür milli takımda kamptaydı. Burada testi pozitif çıktı. Sonraki 4 testi ise negatif çıktı. En dikkatli oyuncularımızdan birisi. Milli takım kampında da bir sorun yaşanmadı. 4 testinin de negatif çıkmasının ardından UEFA da 'oynatabilirsiniz' deyince, biz de kafileye aldık. UEFA'nın anlaşmalı olduğu yerde yaptığımız test negatif çıktı, Mert oynayabilecek. Alkesic bizle değil, Mehmet Topal'ın adalesinde yırtık var. Caiçara eksik, Crivelli'nin ise sakatlığı devam ediyor" şeklinde konuştu. "EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"

Okan Buruk son olarak da, "İnşallah ilk maçta olduğu gibi ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" dedi.

- Kadroda
Okan Buruk: Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız

Okan Buruk, Başakşehir, İngiltere, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Okan Buruk: Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız - Son Dakika Spor


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