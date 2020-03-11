Okan Buruk'un hedefi çeyrek final - Son Dakika
Son Dakika Spor Okan Buruk'un hedefi çeyrek final - Son Dakika Spor

Okan Buruk'un hedefi çeyrek final

6 saat önce

Önemli bir maça çıkacaklarını belirten Buruk, Hem bizim, hem de Başakşehir ve ülkemiz için önemli bir karşılamaya çıkıyoruz.

Okan Buruk'un hedefi çeyrek final, System.String[]

Önemli bir maça çıkacaklarını belirten Buruk, Hem bizim, hem de Başakşehir ve ülkemiz için önemli bir karşılamaya çıkıyoruz. Bunun tabii dönüş ayağını da düşünerek bu maça hazırlanıyoruz. Hedefimiz çeyrek finale kalabilmek. Hem Başakşehir tarihi için hem de uzun süredir Avrupa da başarı yakalayamamış Türk futbolu için bu maçın önemini biliyoruz. En iyi şekilde hazırlandık, iyi bir takıma karşı oynayacağız dedi.


ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPACAĞIZ


Maça birlik ve beraberlik içinde hazırlandıklarını söyleyen Buruk, Mönchengladbach ve Sporting maçından sonra da bunu yaşadık, ülkemizin bir arada olduğu, belki formalarını çıkarıp herkesin Başakşehiri desteklediği ve bu birlikteliğin ciddi bir şekilde ortaya konulduğu ortamda bu maça hazırlanıyoruz. Yarın hem stat dolu olacak, hem de ülkemizin önemli spor adamları burada olacak. Biz sorumluluğumuzu biliyoruz. Ülke puanı için bu maç çok önemli. Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Maça gelenlere de güzel bir maç izlettireceğiz. Bu maçın gelirlerinin Mehmetçik Vakfına bağışlanması da bizim için değerli diye konuştu.


İKİNCİ MAÇIN SEYİRCİSİZ OLMASI AVANTAJ OLACAK


İkinci maçın koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olacak olmasını da değerlendiren Buruk, İkinci maçın seyircisiz olması bizim için avantaj olacak ama tabii maç sahada oynanıyor. Ama deplasman takımının seyircisinin olmamasını, ilk maçı da iyi geçirirsek bizim için avantaja çevirmeye çalışacağız diye konuştu.


Buruk son olarak yarınki maç ile ilgili, maçı gol yemeden tamamlamalarının kendileri için çok iyi olacağını dile getirdi.


ALEKSIC: EN İYİ OYUNUMUZU OYNAMAMIZ LAZIM


İki ayaklı bir maç oynayacaklarını hatırlatan Danijel Aleksic ise şöyle konuştu: "Baktığınız zaman, son zamanlarda peş peşe maçları kazandığımız için bu takıma güzel hava getirdi. Kendimize olan öz güvenimizi artırdı. Kendimize güvenimiz tam. Ne kadar büyük bir maç olacağını biliyoruz. Maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Hedefimiz bir üst tura kalmak."


Aleksic ayrıca, rakiple ilgili analizleri yaptıklarını kaydederek, "Yaptığımız analizlerde gördüğümüz kadarıyla bireysel oyuncudan çok takım oyunu var. Çok koşan, çok mücadele eden bir takım. Ama onların ne yaptığı değil, bizim ne yapacağımız önemli. Bizim en iyi oyunumuzu oynamamız lazım" diyerek sözlerini noktaladı.


Mönchengladbach, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:42 
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