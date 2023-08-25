Galatasaray Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdı

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Galatasaray, tecrübeli stoper Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Alpaslan Öztürk ile yolların ayrıldığı açıklandı ve şu ifadelere yer verildi: "Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

GEÇEN SEZON EYÜPSOR'DAYDI

Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki stoper, söz konusu mücadelelerde 18 maçta 2 gol kaydetti.