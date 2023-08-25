Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Galatasaray, tecrübeli stoper Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Alpaslan Öztürk ile yolların ayrıldığı açıklandı ve şu ifadelere yer verildi: "Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki stoper, söz konusu mücadelelerde 18 maçta 2 gol kaydetti.
Son Dakika › Futbol › Galatasaray Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdı - Son Dakika