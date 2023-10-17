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Okan Buruk'a Ziyech soruldu! Cevap Galatasaray taraftarının tüm hayallerini suya düşürdü - Son Dakika

Okan Buruk'a Ziyech soruldu! Cevap Galatasaray taraftarının tüm hayallerini suya düşürdü

Son Güncelleme: 17.10.2023 11:23

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hakim Ziyech'in sakatlığına ilişkin konuştu. Faslı yıldızın tedavisine devam edildiğini belirten deneyimli hoca, ne zaman oynayabileceği ile ilgili net bir tarih veremedi. Ziyech'i izleme hayalleri kuran Galatasaray taraftarları, Buruk'un sözleri sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, GS TV'de açıklamalarda bulundu. Milli takımlardan dönecek futbolcuları ile ilgili konuşan Buruk, sakatlığı bulunan Hakim Ziyech'in de son durumuna ilişkin bilgi verdi.

"GEÇMİŞTE OLAN SAKATLIĞI YENİ OLMUŞ GİBİ LANSE ETTİLER"

Buruk yaptığı açıklamada, " Milli Takım'dan dönecek oyuncuları bekliyoruz. En zor Güney Amerika. Davinson Sanchez perşembe gelecek ve cuma takımla çalışacak. Maça hazır olacak. Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha, Afrika'ya gitti. Hakim Ziyech gitti ama rahatsızlığı var. Orada oynatılmayacağını ve tedavisine devam edileceğini konuştuk. Burada takımla çalışacak. Geçmişte olan sakatlığı yeni olmuş gibi lanse ettiler. Tedavisine devam ediyor, döndükten sonra inşallah bizimle başlayacak. Ne zaman oynayacağını göreceğiz." dedi.

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SADECE 3 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Ziyech'i izlemek için sabırsızlanan Galatasaray taraftarı, Buruk'un sözleri sonrası büyük üzüntü yaşadı. Bu sezon 3 resmi maçta Galatasaray forması giyebilen Ziyech, 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

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Son Dakika Futbol Okan Buruk'a Ziyech soruldu! Cevap Galatasaray taraftarının tüm hayallerini suya düşürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okan Buruk'a Ziyech soruldu! Cevap Galatasaray taraftarının tüm hayallerini suya düşürdü - Son Dakika
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