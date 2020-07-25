Okan Buruk, yabancı sınırını eleştirdi: Dünyada böyle bir saçmalık yok

Medipol Başakşehir'in tarihi şampiyonluğunda büyük bir rol oynayan teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig için alınan yabancı sınırı kararı hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Unutulmayacak bir şampiyonluk yaşayan Buruk, "Yabancı sınırına itiraz etmeyen var mı acaba? Dışarıda, sokakta, evde, yemekte, itiraz etmeyen var mı bu karara? Bu karar için ben doğru diyeni hiç duymadım. Neden bu kararın alındığını anlamıyoruz. Kulüp bazında düşünmemek lazım. Türk oyunculara verilen 5-6 milyonları hatırlıyoruz. Dünyada böyle bir saçmalık yok" dedi.

HAMİT ALTINTOP'A GÖRÜŞLERİNİ AKTARDI

Okan Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev alan eski futbolcu Hamit Altıntop'a yabancı sınırı hakkındaki görüşlerini aktardığını söyledi ve "Şu yaşında şu oyuncuyu daha iyi olmadığı halde, koyacaksınız, oynayacak şeklinde bir kural yok. Hamit Altıntop beni aradı, fikirlerimi söyledim, not aldı" ifadelerini kullandı.

KADEMELİ OLARAK DÜŞECEK

2019-20 sezonunda yürürlüğe girmesi planlanan yeni yabancı oyuncu sayısının ilk planda 8'e, sonra her yıl 1'er azaltılarak 5'e kadar düşürülecek