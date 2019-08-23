Son Dakika Haberleri: Okan Buruk, Yanal'a karşı 2-1 önde
Son Dakika Güncel Haber

Okan Buruk, Yanal'a karşı 2-1 önde

1 saat önce

İki teknik direktör Okan Buruk ile Ersun Yanal, farklı takımların başında yer aldıkları dönemlerde 4 defa karşı karşıya geldi.

Okan Buruk, Yanal'a karşı 2-1 önde, System.String[]

İki teknik direktör Okan Buruk ile Ersun Yanal, farklı takımların başında yer aldıkları dönemlerde 4 defa karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 2'sini Buruk, 1'ini de Yanal kazanırken, 1 maç ise berabere sonuçlandı. Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele saat 21.45'te başlayacak ve müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Bu önemli maç öncesinde iki takım teknik adamlarının birbirleriyle oynadıkları karşılaşmalara bakıldığı zaman Okan Buruk'un Ersun Yanal'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

BURUK: 2 - YANAL: 1 Abdullah Avcı'nın ardından Başakşehir'in başına geçen Okan Buruk, daha önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a karşı Rizespor, Akhisarspor, Gaziantepspor ve Elazığspor'un başında 4 mücadeleye çıktı. Bu maçların 2'sinde Buruk, 1'inde ise Yanal gülen taraf oldu. Söz konusu müsabakalarda Okan Buruk'un takımları 11 gol atarken, Ersun Yanal'ın öğrencileri ise 5 defa rakip ağları havalandırdı. Okan Buruk ve Ersun Yanal'ın birbirlerine rakip olduğu karşılaşmalar şöyle:

Fenerbahçe: 3 - Rizespor: 2 (2018-2019) Akhisarspor: 6 - Trabzonspor: 1 (2017-2018) Gaziantepspor: 2 - Trabzonspor: 0 (2014-2015) Elazığspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (2013-2014)

(İHA)

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Okan Buruk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'de Mauricio Isla sakatlandı!
14 yaşında Soma'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu İspanyollar yazdı! Real Madrid, Carlos Kameni'yi istiyor Süper Lig ekipleri Emine Bulut cinayetine sessiz kalmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 12:09:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okan Buruk, Yanal'a karşı 2-1 önde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]