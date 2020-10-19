Okan Buruk: "Ülke puanı için mücadeleyi sürdüreceğiz"

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Leipzig'le deplasmanda karşılaşacak olan M. Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, ülke puanı için mücadele edeceklerini belirterek, "Turnuvanın en zor grubuna düştük. Geçen sene de Avrupa Ligi'nde çok zor bir gruptaydık" dedi.

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda ilk maçında yarın deplasmanda Red Bull Leipzig ile karşı karşıya gelecek olan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk karşılaşma öncesinde konuştu. İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek sözlerine başlayan Buruk, "Çok zor bir maç olacağını bilmekle beraber yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Avrupa'daki en formda takımlardan biri olan Leipzig'e karşı hem fiziksel hem mental hem de taktiksel anlamda yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Ülke puanı için geçen sene de aynı şekilde mücadele ettik, bu sene de aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Turnuvanın en zor grubuna düştük. Geçen sene de Avrupa Ligi'nde çok zor bir gruba düşmüştük. Yine bir Alman takımıyla eşleştik ve bir galibiyet, bir beraberlik aldık. Bu zor gruptan yüksek puanlarla çıkmak çok kolay değil, biz tek tek maçlara odaklanıp yolumuzu çizeceğiz. Oyuncularım ve ben geçen seneki mantaliteyi taşıyarak ciddiye alacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)