Okan Buruk: "Ülke puanı için mücadeleyi sürdüreceğiz" - Son Dakika

Okan Buruk: "Ülke puanı için mücadeleyi sürdüreceğiz"

19.10.2020 20:55
Okan Buruk:

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Leipzig'le deplasmanda karşılaşacak olan M.Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, ülke puanı için mücadele edeceklerini belirterek, "Turnuvanın en zor grubuna düştük. Geçen sene de Avrupa Ligi'nde çok zor bir gruptaydık" dedi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Leipzig'le deplasmanda karşılaşacak olan M. Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, ülke puanı için mücadele edeceklerini belirterek, "Turnuvanın en zor grubuna düştük. Geçen sene de Avrupa Ligi'nde çok zor bir gruptaydık" dedi.

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda ilk maçında yarın deplasmanda Red Bull Leipzig ile karşı karşıya gelecek olan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk karşılaşma öncesinde konuştu. İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek sözlerine başlayan Buruk, "Çok zor bir maç olacağını bilmekle beraber yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Avrupa'daki en formda takımlardan biri olan Leipzig'e karşı hem fiziksel hem mental hem de taktiksel anlamda yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Ülke puanı için geçen sene de aynı şekilde mücadele ettik, bu sene de aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Turnuvanın en zor grubuna düştük. Geçen sene de Avrupa Ligi'nde çok zor bir gruba düşmüştük. Yine bir Alman takımıyla eşleştik ve bir galibiyet, bir beraberlik aldık. Bu zor gruptan yüksek puanlarla çıkmak çok kolay değil, biz tek tek maçlara odaklanıp yolumuzu çizeceğiz. Oyuncularım ve ben geçen seneki mantaliteyi taşıyarak ciddiye alacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Okan Buruk: Ülke puanı için mücadeleyi sürdüreceğiz

Okan Buruk, Başakşehir, İstanbul, Leipzig, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okan Buruk: 'Ülke puanı için mücadeleyi sürdüreceğiz' - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Tek gözlü köpekbalığı, görenleri şaşkına çevirdi Heyelan sonrası inşaat temelinden kafatası ve kemikler çıktı "Türk burgeri değil Yunan burgeri satacağız" diyen Suudi şirket, Türkiye'de sektör lideri çıktı Son Dakika: Türkiye'de 19 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 75 can kaybı, 1958 yeni vaka tespit edildi Motosikletli iki şahsın, müteahhide silahlı saldırıda bulunduğu anlar kameraya yansıdı Prof. Ceyhan'dan şehirler arası seyahat uyarısı: Devletin araya girmesi lazım SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı
Rakibinin hayat kadını dediği güzel dövüşçü Loureda'ya Hollywood'dan teklif yağıyor Rakibinin hayat kadını dediği güzel dövüşçü Loureda'ya Hollywood'dan teklif yağıyor         
20:53
Koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni türüne rastlandı Koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni türüne rastlandı         
19:46
ABD'de anketlere göre Biden, Trump'a 8 puan fark atacak ABD'de anketlere göre Biden, Trump'a 8 puan fark atacak         
19:25
HDP'li vekil Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelere hakaret etti: Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi HDP'li vekil Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelere hakaret etti: Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi         
19:17
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
Türk Telekom'da bir gol daha! Muhteşem şut sonrası top ikinci kez ağlarla buluştu Türk Telekom'da bir gol daha! Muhteşem şut sonrası top ikinci kez ağlarla buluştu         
18:48
Eski F.Bahçeli Kruse, nargile içip kumar oynadığı görüntüleri Almanya'da gündem oldu Eski F.Bahçeli Kruse, nargile içip kumar oynadığı görüntüleri Almanya'da gündem oldu         
17:59
Sıla ve Hazer Amani çiftinin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü Sıla ve Hazer Amani çiftinin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü         
17:02
Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı         
15:29
Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı         
15:07
Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı         
15:06
Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var         
14:28
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 21:23:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Okan Buruk: "Ülke puanı için mücadeleyi sürdüreceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei