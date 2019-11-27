Son Dakika Haberleri: Okan Buruk: "Yarın rekor kırmayı düşünüyoruz"
Son Dakika Spor Okan Buruk: 'Yarın rekor kırmayı düşünüyoruz' - Son Dakika Spor

Okan Buruk: "Yarın rekor kırmayı düşünüyoruz"

6 saat önce

Takımdaki son durumla ilgili bilgi vere Buruk, "Son maçta sakatlanan Mahmut olmayacak.

Okan Buruk:

Takımdaki son durumla ilgili bilgi vere Buruk, "Son maçta sakatlanan Mahmut olmayacak. Operasyon geçiren Uğur da bizimle olmayacak. Ufak tefek sorunları olan arkadaşlarımızla ilgili yarın karar vereceğiz. Şu an gözüken sakat oyuncularımız Uğur ve Mahmut." dedi.


Okan Buruk sözlerini şöyle sürdürdü:


"İlk maçtan önce şunu söylemiştim, hücumda çok etkili oyuncuları var, eğer onlara pozisyon verirseniz golü de yersiniz demiştim oyuncularımıza. Maç sonu da 'Bu Roma'yı herkes yenebilir' dedim. İlk yarı kendi kalemize atmasak maça ortak olacak bir oyun oynadık. Roma'yı grupta her takımın yenebileceğini söylemem doğru çıktı, bugün puan durumuna baktığımızda gruptaki her takımın birbirini yenebileceği gözüküyor."


"Türkiye misafirperverlik anlamında dünyanın en iyileri arasındadır. Kendimizden çok ülkemize gelen insanları düşünürüz. Aynı şey Roma takımı ve Romalı sporseverler için de geçerli. Türkiye için önemli olduğunu söylememin nedeni ülke puanı, sportif anlamda önemli."


"Yarın rekor kırmayı düşünüyoruz. Bu zamana kadar birçok maçta çok seyircimiz olmuştur ama yarın tribünlerin tamamen dolu olacağını, bizi desteklemeye gelen çok fazla insan olacağını düşünüyoruz. Şu anda ülke takımlarımız arasında Avrupa'da en yüksek şansa sahip takımız. O yüzden diğer takım taraftarlarımızın da gelerek bize destek vereceklerini düşünüyoruz."


"Kadrolar her zaman tartışılır, biz kafamızda bazı şeyleri yaşarız, siz TV başında bazı şeyleri düşünürsünüz. Taktiksel anlamda bakınca Milli Takım da Fransa deplasmanında 3 ön liberoyla çıktı, Mahmut da üçlüden biriydi. Maç berabere bitince hepimiz alkışladık."


"Tabii ki taktiksel olarak maça başladığınız 11'i değil devamını da düşünürsünüz. Bizim Galatasaray maçındaki düşüncemiz, rakibimiz 3 stoper çıkınca biz de 3 ön libero ile çıktık, bizi yazdınız ama 3 stoperi yazmadınız. Galatasaray 3 stoper, 3 orta saha 2 forvet ile 8 merkez oyuncuyla çıktığı için buna göre kurguladık oyunu. İlk yarı atan, ikinci yarı yiyen bir takım olduğu için buna göre taktik yaptık ve sonuçta 41 maç sonra mağlup etmeyi başardık."


"İlk hedefimiz yarın kazanarak bu gruptan çıkmayı başarmak, sonrasındaki hedefleri umarım hep beraber konuşup belirleriz."


"Tarih yazmak istiyoruz"


Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca ise şöyle konuştu:


"Çok zor bir olacak. Roma hem Avrupa'da hem İtalya'da çok büyük bir takım. İlk maçı kaybettik ama yarınki maç için hazırız, daha motive bir maç bekliyoruz. Güçlü bir takım ama biz de daha güçlüyüz eskiye göre. Hem ligde hem Avrupa'da çok önemli maçlar oynadık bu sezon, yarın da çok önemli bir maça çıkacağız. Başakşehir'in tarihinde önemli bir başarı yakalayıp yarın kazanarak tarih yazmak istiyoruz."


"Cengiz'le kardeşiz ama..."


"Cengiz'le dün de konuştum, İstanbul'dan gelince de konuştum. İki sene önce birlikte turu geçememiştik, yarın Başakşehir tarihinde iz bırakmak için kazanmak istiyoruz. Cengiz'le kardeşiz ama yarın kazanıp tur atlayan taraf biz olmak istiyoruz."


Okan Buruk, Roma, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:08 
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